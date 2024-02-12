Denizde fırtınamsı rüzgar uyarısı

Bölge deniz sahalarından Taurus’da bugün saat 18.00’den itibaren çarşamba saat 10.00’a kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölge deniz sahalarından Taurus’da, kuzey ve doğu yönlerden esen rüzgar zamanla kuvvetlenerek, “7” kuvvetinde ve “fırtınamsı” rüzgar olarak esecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.