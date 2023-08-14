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Çöl sıcakları etkili olacak

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Çöl sıcakları etkili olacak
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Bunaltıcı sıcaklar bu hafta da devam edecek.
Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının hafta boyunca 40-43 derece dolaylarında seyredeceğini tahmin ediyor.
Dairenin 15-21 Ağustos tarihleri arasındaki hava tahmini raporuna göre bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Havanın yarın açık; sonraki günlerin açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 40-43; sahillerde ise 36-39 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle güney ve batıdan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.
 
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