Çöl sıcakları etkili olacak

Bunaltıcı sıcaklar bu hafta da devam edecek.
Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının hafta boyunca 40-43 derece dolaylarında seyredeceğini tahmin ediyor.
Dairenin 15-21 Ağustos tarihleri arasındaki hava tahmini raporuna göre bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Havanın yarın açık; sonraki günlerin açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 40-43; sahillerde ise 36-39 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle güney ve batıdan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.