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Bölgelere göre yağış miktarları açıklandı… Koruçam’da metrekareye 38 kilo yağış düştü

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Bölgelere göre yağış miktarları açıklandı… Koruçam’da metrekareye 38 kilo yağış düştü
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Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar olan sürede bölgelere düşen yağış miktarını açıkladı. Açıklamaya göre, ilgili sürede en çok yağış metrekareye 38 kilogram ile Koruçam’a düştü.
Koruçam’ı 21 kilogram ile Kaleburnu; 20 kilogram ile Dipkarpaz ve Alsacak takip etti. Aynı sürede İskele’ye 19 kilogram; Salamis ve Gazimağusa’ya 17 kilogram; Esentepe’ye 15 kilogram; Sipahi, Ziyamet ve Sandallar’a 14 kilogram; Yenierenköy’e 13 kilogram; Çamlıbel ve Tatlısu’ya 12 kilogram; Kalkanlı ve Akdeniz’e 11 kilogram; Kozanköy’e 10 kilogram yağış düştü.
 
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