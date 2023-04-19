Bayramın ilk günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, bayramın ilk gününde yer yer sağanak yağmur beklendiğini, bayramın diğer günlerinde havanın parçalı bulutlu olacağını duyurdu.

Yarın ise rüzgarın fırtınamsı olarak esmesi beklenirken, hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 20-26 Nisan tarihlerini kapsayan hava raporuna göre, hava sıcaklığı iç kesimlere 23-26 derece, sahillerde ise 19-22 derece dolaylarında seyredecek.

Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesi etkisi altında olacak ülkede, rüzgar güney ve batı yönlerden yarın dışında orta kuvvette esecek.

