48 yaşındaki Defne Samyeli, bikini giyip karın kaslarını sergiledi

İki çocuk annesi Defne Samyeli, tatil pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Formda görüntüsüyle büyüleyen 48 yaşındaki eski spiker ve şarkıcı, karın kaslarıyla da dikkat çekti.

Defne Samyeli, tatil sezonunu Antalya'da açtı. Kızları Deren ve Derin Talu ile denize girip güneşlenen ünlü sunucu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla yine çok konuşuldu.

Instagram hesabından tatil pozlarını yayınlayan 48 yaşındaki güzel, önce pembe mayosuyla kızına poz verdi, daha sonra bikini giyip karın kaslarını sergiledi.

Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflara; "Yıllar geçiyor Defne gençleşiyor", "Formunuz korumayı nasıl başarıyorsunuz?" şeklinde yorumlar yapıldı.

11 Temmuz tarihinde 49 yaşına basacak olan Defne Samyeli, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. "Denizde..." notunu eklediği paylaşımında, bir kez daha fit haliyle adından söz ettirmeyi başardı.

