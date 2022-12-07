Yıldızlar büyüledi

İngiltere'nin başkenti Londra'da moda dünyasının enlerinin seçildiği British Fashion Awards önceki gece ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.
British GQ dergisi tarafından geçtiğimiz günlerde dünyanın en stil sahibi kadını seçilen 26 yaşındaki ABD’li model Bella Hadid, British Fashion Awards’ta ‘Yılın Modeli’ seçildi. Ancak model, ödül törenine katılmadı.
Valentino'nun kreatif direktörü Pier Paolo Piccioli ise 'Yılın Tasarımcısı' seçildi.
İşte 2022 British Fashion Award kırmızı halısından görüntüler...
Naomi Campbell
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen British Fashion Awards'ta moda dünyasının enleri ödüllendirildi. Kraliçe II. Elizabeth'in onurlandırıldığı gecede, moda dünyasından pek çok isim kırmızı halıda boy gösterdi.
YILIN MODELİ SEÇİLDİ
British GQ dergisi tarafından dünyanın en stil sahibi kadını seçilen 26 yaşındaki ABD’li model Bella Hadid, British Fashion Awards’ta ‘Yılın Modeli’ seçildi. Ancak model, ödül törenine katılmadı.
İşte 2022 British Fashion Award kırmızı halısından görüntüler...
Oyuncu Florence Pugh ve Valentino'daki başarısuyla yılın tasarımcısı ödülünü kazanan Pier Paolo Piccioli kırmızı halıda beraber boy gösterdi.
Jodie Turner-Smith
Lily James
Irina Shayk
Tilda Swinton
Elsa Hosk
Sabrina Carpenter
Suki Waterhouse
Kristen McMenamy
FKA twigs
Hannah Martin
Jourdan Dunn
Stella Maxwell
Lila Moss
Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, dünyanın en stil sahibi kadını seçilmişt. Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Hadid'in en iyi kırmızı halı görünümlerini derledik.