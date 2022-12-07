Yıldızlar büyüledi

Moda dünyasının enlerinin seçildiği British Fashion Awards dün gece ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en stil sahibi kadını unvanına layık görülen ünlü ABD'li model Bella Hadid, ödül töreninde 'Yılın Modeli' seçilirken Valentino'nun kreatif direktörü Pier Paolo Piccioli 'Yılın Tasarımcısı' seçildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da moda dünyasının enlerinin seçildiği British Fashion Awards önceki gece ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

British GQ dergisi tarafından geçtiğimiz günlerde dünyanın en stil sahibi kadını seçilen 26 yaşındaki ABD’li model Bella Hadid, British Fashion Awards’ta ‘Yılın Modeli’ seçildi. Ancak model, ödül törenine katılmadı.

Valentino'nun kreatif direktörü Pier Paolo Piccioli ise 'Yılın Tasarımcısı' seçildi.

İşte 2022 British Fashion Award kırmızı halısından görüntüler...



Naomi Campbell

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen British Fashion Awards'ta moda dünyasının enleri ödüllendirildi. Kraliçe II. Elizabeth'in onurlandırıldığı gecede, moda dünyasından pek çok isim kırmızı halıda boy gösterdi.

YILIN MODELİ SEÇİLDİ

British GQ dergisi tarafından dünyanın en stil sahibi kadını seçilen 26 yaşındaki ABD’li model Bella Hadid, British Fashion Awards’ta ‘Yılın Modeli’ seçildi. Ancak model, ödül törenine katılmadı.

İşte 2022 British Fashion Award kırmızı halısından görüntüler...

Oyuncu Florence Pugh ve Valentino'daki başarısuyla yılın tasarımcısı ödülünü kazanan Pier Paolo Piccioli kırmızı halıda beraber boy gösterdi.

Jodie Turner-Smith

Lily James

Irina Shayk

Tilda Swinton

Elsa Hosk

Sabrina Carpenter

Suki Waterhouse

Kristen McMenamy

FKA twigs

Hannah Martin

Jourdan Dunn

Stella Maxwell

Lila Moss

Günümüzde podyumların en çok aranan modellerinden biri olan olan Bella Hadid, dünyanın en stil sahibi kadını seçilmişt. Lüks markaların kampanyalarında sık sık yer alan, moda Haftaları'nın en çok defileye çıkan modellerinin başında gelen ve toplumsal konulardaki söylemleriyle gündeme gelen Hadid'in en iyi kırmızı halı görünümlerini derledik.















