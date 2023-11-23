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Suna’s, Matmazel Coco’yla coştu

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Kıbrıs’ta da bir çok farklı mekanda sahne alan Matmazel Coco, 17 Kasım'da yeniden Suna's Meyhane sahnesine çıkarak bitmeyen enerjisi, kendine has şakaları ve yepyeni repertuvarı ile büyük beğeni topladı

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Suna’s, Matmazel Coco’yla coştu
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Lapta’da kısa süre önce açılan Enver Özbirim’in sahibi olduğu, işletmeciliğini Fatih Üsküdarlı ve Haydar Uçansu’nun yaptığı Suna’s yeni nesil Meyhane kendine has şovları ve eğlencesiyle Kıbrıs’ın en gözde mekanı olmaya aday gösteriliyor.

MATMAZEL COCO BİR KEZ DAHA KIBRIS'I SALLADI!
İstanbul eğlence hayatı denilince ilk akla gelen, Nevi şahsına münhasır şovu ile sahnelerin enerjisi bitmeyen starı, Kıbrıs’ta da bir çok farklı mekanda sahne alan Matmazel Coco yeniden Suna's Meyhanedeydi.

3 Kasım'da Suna's Meyhanenin açılışında sahne alan Matmazel Coco günler öncesinden mekanı sold out yapmış ve yoğun istek üzerine 17 Kasım'da yeniden Suna's Meyhane sahnesindeydi ve mekan yine hınca hınca doluydu.

Ülkemizde genelde ünlü şarkıcıların ön sahnesini yapan Matmazel Coco, tek başına yaptığı ana programında 2 saati aşkın süre sahnede kaldı ve bitmeyen enerjisi, kendine has şakaları ve yepyeni repertuvarı ile büyük beğeni topladı.
 
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