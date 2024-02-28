Sema, Pınar'ı dövdüğü için Survivor'dan diskalifiye edildi

Takım arkadaşı Pınar ile kavga ettiği için Survivor All Star'dan diskalifiye edilen Sema Aydemir, yaptığı ilk paylaşımda ailesinden özür dileyerek "Bu utanç en büyük cezam" ifadelerini kullandı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da Pınar ve Sema arasında bir süredir devam eden tartışma adada büyüdü. Tartışma esnasında sinirlerine hakim olamayan Sema, Pınar'a saldırarak şiddet uyguladı. Kavga görüntülerinden sonra diskalifiye edilen Sema, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak özür diledi."BU UTANÇ EN BÜYÜK CEZAM"Elendikten sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Sema Aydemir, "Ben ailemin beni yetiştirdiği gibi, öğrendiğim gibi, inandığım gibi davranamadım. Yenildim... Yaşattıklarım için özür dilerim. Bu utanç en büyük cezam" ifadelerini kullandı.SEMA, PINAR'I DÖVDÜSurvivor'ın önceki akşam yayınlanan bölümünde Sema Aydemir, "Bana bundan sonra bir hakaret daha edersen" diyerek Pınar'ın yanına geldi. Pınar da "Sana mı soracağım?" cevabını verince ikili arasında sinirler gerildi. Sema yerde uzanan Pınar'a tekme attı. Sema, "Benim huzurumu kaçırma, benim kardeşimin adını bir daha ağzına alma" derken ikili birbirine tekrardan temas etti. Sema, Nagihan ile Aleyna'nın uzaklaştırma çabalarına rağmen Pınar'a tokat attı. Sema araya giren arkadaşlarına "Bunu yapamaz. Sürekli böyle uğraşıp ondan sonra ben buna karşıyım. Ben sana yüze nasıl vurulur göstereyim mi, ister misin?" dedi. Pınar da "Ben sana vurmadım zaten. Bana vurma diye uzak tuttum sadece" cevabını verdi. Sema kendini ifade ederken tekrar harekete geçince Atakan onu barakadan uzaklaştırdı.DİSKALİFİYE EDİLDİSema için acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı ise yarışmacının diskalifiye edildiğini duyurarak "Olayı defalarca seyredip diğer yarışmacılarla da konuyu konuştuk. Sonrasında da bir kanaate ulaştık. Değerlendirme sonucunda açıkçası çok emeğin olan bize de çok faydası olmuş bir yarışmacısın. Bunları çok iyi biliyoruz. Bizim için değerin çok yüksek. Sen bana göre örnek bir annesin. Fevri bir olaydan bir yere varmak bence insanı yanlışa götürür. Ancak yaşanan bu olay yarışmanın çizgisinin çok dışına taştığı için bir karar vermek zorundayız. Bu karara göre Sema seni maalesef Survivor 2024'ten ayırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.