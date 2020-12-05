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Pizza Town’a görkemli açılış

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Pizza Town, Dereboyu’nda Cumhurbaşkanı Tatar tarafından görkemli bir törenle hizmete açıldı; menüleriyle hayran bıraktı

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Pizza Town’a görkemli açılış
Lefkoşa yeni bir pizza restoranına kavuştu. Pizza Town, Lefkoşa Dereboyu’nda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Başarılı işadamları Harun Korhan ve Şevki Alçuver ortaklığında hizmete giren Pizza Town’un açılış organizasyonunu Zarina Ajans Direktörü Olgan Mustafa, sunuculuğunu ise Özer Akkeleş yaptı.

Çok sayıda davetli yanında vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği açılış törenine katılan konuklara başta pizza olmak üzere zengin menülerden çeşitli ikramlar yapıldı.

Pizza Town’un lezzetli pizzalarının ve farklı menülerin tadına bakan davetliler pizzalara hayran kaldı. Hijyen koşulları ve kaliteli hizmetiyle fark yaratan Pizza Town, vatandaşların takdirini kazandı.
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