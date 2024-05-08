Met Gala'da yıldızlar geçidi

Her yıl New York’ta düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala'da ünlü isimler, birbirinden gösterişli kostümleriyle büyüledi



Bu yıl “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" (Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu) temasıyla düzenlenen galada, ünlülerin tercihi, çiçek desenlerinden yana oldu.

Met Gala'da gecenin kıyafet kodu ise “The Garden of Time" (Zamanın Bahçesi) oldu.

Zendaya, Bad Bunny, Chris Hemsworth ve Jennifer Lopez'in ev sahipliğini üstlendiği gecede; ünlü isimler, birbirinden gösterişli kostümleriyle galadaki yerlerini aldı.



Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala, önceki akşam New York'ta gerçekleştirildi.Bu yıl “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" (Uyuyan Güzeller: Modanın Yeniden Doğuşu) temasıyla düzenlenen galada, ünlülerin tercihi, çiçek desenlerinden yana oldu.Met Gala'da gecenin kıyafet kodu ise “The Garden of Time" (Zamanın Bahçesi) oldu.Zendaya, Bad Bunny, Chris Hemsworth ve Jennifer Lopez'in ev sahipliğini üstlendiği gecede; ünlü isimler, birbirinden gösterişli kostümleriyle galadaki yerlerini aldı.