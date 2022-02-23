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Merit Park Hotel’de “Fark Yaratanların Gecesi”

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Merit Park Hotel’de “Fark Yaratanların Gecesi”
 
Merit Park Hotel’de her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Fark Yaratanların Gecesi” nin 3’üncüsünde Merit Park Gazino personeli iki gece boyunca Letafet Lounge Bar’da yöneticiler ve çalışanları birlikte eğlendi.


İhsan Patır Merit Park Casino Genel Müdürü öncelikle gecede emeği geçen ve destekleyen herkese teşekkürlerini iletti.




“En büyük teşekkürü, sizler hak ediyorsunuz” diyerek, personeli ayakta alkışlayan İhsan Patır ve Selen Günay Merit Park Hotel & Casino Genel Koordinatörü ise tüm personeli başarılarından dolayı tebrik ederek, iyi bir yıl geçirmelerini diledi.



Çalışanlara, çekiliş ile çeşitli hediyeler dağıtılan gecelerde sahne alan Korhan Saygıner ve başarılı vokalisti Nejla Erçin Aykılıç seslendirdikleri en güzel parçalarla Türkiye’nin her yöresinden türküler söyleyen ve Azerbaycan, Arnavut, Rusya, Moldovalı çalışanlarla da şarkı söyleyip dans etti.



Korhan Saygıner ile gönüllerince eğlenen çalışanlar, memnun bir şekilde geceden ayrıldılar.



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