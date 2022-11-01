Merit Lefkoşa’da 29 Ekim coşkusu

Şarkılarıyla yediden yetmişe tüm dinleyicilerin gönlünde taht kuran Yeni Türkü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Merit Lefkoşa Otel&Casino’da doyasıya bir eğlence yaşattı
40 yılı aşkın tarihi ve unutulmaz şarkılarıyla Türkiye’nin en değerli gruplarından biri olan Yeni Türkü, Merit Lefkoşa Otel&Casino’da iki gece boyunca sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.
Geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi gecesi gerçekleşen konserde Merit Lefkoşa konukları doyasıya bir eğlence yaşadı. Sahnede dinleyicilerle hep bir ağızdan söylenen parçalar eşliğinde 29 Ekim coşkusu doruktaydı.
Özellikle “Maskeli Balo”, “Telli Turna”, “Destina” isimli yıllara meydan okuyan şarkılarıyla dev bir koro oluşmasını sağlayan grup, konuklardan bol bol alkış topladı. Tüm şarkıları genç, yaşlı herkes tarafından hep bir ağızdan seslendirilen grup, gördükleri yoğun ilgiden oldukça memnun kaldı.