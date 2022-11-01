banner875
banner815
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
8 0
20 0
 
Bu gıdalar stres seviyesini azaltıyor
Bu gıdalar stres seviyesini azaltıyor
21 0
25 0
“Böyle müzecilik anlayışı mı olur?”
“Böyle müzecilik anlayışı mı olur?”
53 0
İkinci günün lideri yine Haskasap-Şevketoğlu ikilisi
İkinci günün lideri yine Haskasap-Şevketoğlu ikilisi
16 0
Balığa limon sıkılır mı?
Balığa limon sıkılır mı?
28 0
banner878

Merit Lefkoşa’da 29 Ekim coşkusu

banner476

Şarkılarıyla yediden yetmişe tüm dinleyicilerin gönlünde taht kuran Yeni Türkü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Merit Lefkoşa Otel&Casino’da doyasıya bir eğlence yaşattı

banner825
Merit Lefkoşa’da 29 Ekim coşkusu

40 yılı aşkın tarihi ve unutulmaz şarkılarıyla Türkiye’nin en değerli gruplarından biri olan Yeni Türkü, Merit Lefkoşa Otel&Casino’da iki gece boyunca sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.



Geçtiğimiz Cuma ve Cumartesi gecesi gerçekleşen konserde Merit Lefkoşa konukları doyasıya bir eğlence yaşadı. Sahnede dinleyicilerle hep bir ağızdan söylenen parçalar eşliğinde 29 Ekim coşkusu doruktaydı.


Özellikle “Maskeli Balo”, “Telli Turna”, “Destina” isimli yıllara meydan okuyan şarkılarıyla dev bir koro oluşmasını sağlayan grup, konuklardan bol bol alkış topladı. Tüm şarkıları genç, yaşlı herkes tarafından hep bir ağızdan seslendirilen grup, gördükleri yoğun ilgiden oldukça memnun kaldı.


banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.