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Liman Hotel & Casino’da muhteşem gece

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Liman Hotel & Casino’da sahne alan ünlü sanatçı Fettah Can geçmişten günümüze sevilen şarkılara hayat verdiği konserinde repertuarını konuklarla hep bir ağızdan seslendirdi

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Liman Hotel & Casino’da muhteşem gece
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Girne’nin gözde oteli Liman Hotel & Casino, yaz sezonuna muhteşem bir geceyle merhaba dedi. 

Müzik piyasasının en sevilen şarkılarında imzası olan, Türk Pop Müziği’nin usta ismi Fettah Can, Liman Hotel & Casino’nun organizasyonda Kıbrıslı hayranlarıyla buluştu.

Özellikle yazdığı bestelerle gönüllerde taht kuran Fettah Can, gece boyunca birçok beğenilen eserini seslendirdi.

Sahne performansı ve repertuarı beğeniyle karşılanan Fettah Can’a Liman Hotel & Casino’nun konukları da hep bir ağızdan eşlik etti.

Yoğun kalabalık karşısında çok mutlu olan Fettah Can, sahne boyunca sergilediği sıcak tavırlarıyla da mest etti.

Liman Hotel & Casino’nun güler yüzlü ekibi ise gece boyunca konuklarla yakından ilgilenerek takdir kazandı.
 
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