Tek kayıpsız Gazimağusa Karması

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Bölge Karmaları mücadelesinde 3.hafta tamamlandı.
Lefkoşa Karması, İskele Karması'nı 4-0 mağlup ederken, Gazimağusa Karması da Girne Karması'nı 3-2 mağlup etti. Güzelyurt/Lefke Karması ise Mesarya Karması karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından tek kayıpsız takım olarak Gazimağusa Karması takımı kaldı.
Bölge Karmalarında 4.hafta karşılaşmaları 21 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak.
Maçlar şöyle;
Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Gazimağusa Karması - İskele Karması
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Mesarya Karması - Lefkoşa Karması
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Karması - Güzelyurt / Lefke Karması
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