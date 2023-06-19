Tek kayıpsız Gazimağusa Karması

Asbuzu U16 Bölge Karmaları mücadelesinde 3.hafta tamamlanırken, ilk iki haftayı kayıpsız geçen Gazimağusa Karması ile Girne Karması arasındaki mücadeleyi Gazimağusa karması 3 -2 kazanarak yoluna kayıpsız devam etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Asbuzu U16 Bölge Karmaları mücadelesinde 3.hafta tamamlandı.

Lefkoşa Karması, İskele Karması'nı 4-0 mağlup ederken, Gazimağusa Karması da Girne Karması'nı 3-2 mağlup etti. Güzelyurt/Lefke Karması ise Mesarya Karması karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından tek kayıpsız takım olarak Gazimağusa Karması takımı kaldı.

Bölge Karmalarında 4.hafta karşılaşmaları 21 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak.

Maçlar şöyle;

Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Gazimağusa Karması - İskele Karması

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Mesarya Karması - Lefkoşa Karması

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Karması - Güzelyurt / Lefke Karması

