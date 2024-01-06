Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç, bir televizyon programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, "Çok kumar oynamam beni mahvetti" itirafında bulundu

Bir süre TikTok'ta açtığı canlı yayınlarla adından söz ettiren ünlü popçu Serdar Ortaç, "Alişan ile Hayata Gülümse" programına konuğu oldu.

Programda kendisine yöneltilen “Bu hayatta seni en çok üzen olay ne?” sorusunu yanıtlayan Ortaç, şu ifadeleri kullandı:

“Ölümler, çok para kaybetmem, çok kumar oynamam beni mahvetti. Şimdi yok ama çok geç oldu. Yemin ediyorum kazanamazlar. Pazartesi 1 kazanırsa çarşamba 2 kaybeder. Kendini kaybederse 10 gider. 10 lirayı geri almak için 10 senen gider. Kazansam ben kazanırdım 35 senedir oynuyorum. İnsan sadece mesleğinden kazanır. En iyi evlerde oturdum en iyi arabalara bindim. Her şeyin en lüksünü yaşadım. Öyle bir hayat yok.”

Şöhret olmasıyla alakalı da konuşan Ortaç, "İlk meşhur olduğum zaman rüyada gibiydim. Bir lisenin önünden geçerken, 'Serdar Ortaç' diye bağırmaya başladılar çok şaşırdım. Meşhur olduğumu anladım" dedi.

"Gelecekle ilgili hiç plan yapmadım" diyen Ortaç, "Rahmetli babama dedim ki 'parayı koyacak yer bulamıyorum' o da bana 'oğlum bankaya yatır sana' dedi. O zaman bütün bankalarda param vardı. 'Sen onu da yiyeceksin' dedi. Ben o paranın biteceğine inanamazdım, demek ki oluyor. Paraya hiçbir zaman değer vermedim"şeklinde konuştu.

Sağlıklı olduğu günleri özlediğini ifade eden Ortaç, "Artık sıkılıyorum, gençliğimi özledim ama buna alışacağız. Yeni MS atağı gelmedi, doktora gitmedim. Eski gibi bisiklete binemiyorum, bisiklet bana çok iyi geliyordu. Sahneye çıkınca her şeyi unutuyorum, sahne bana iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

