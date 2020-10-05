Kader Ateş, kendi mekanıyla merhaba dedi

Gazimağusa bölgesi geçtiğimiz akşam yepyeni bir mekana merhaba dedi.
Kıbrıs ve İngiltere'nin sevilen sanatçısı Kader Ateş’in önderliğinde hizmete giren Payidar Ocakbaşı Resturant ilk geceden herkesin beğenisini topladı.
Gecede ise uzun yıllardır sahnelere ara veren sevilen sanatçı Leyla Gül böylesi güzel bir mekanda sahneye tekrar dönmenin mutluluğunu yaşadğını belirterek seslendirdiği parçalarla konuklara güzel bir gece sundu.
Kader Ateş ise yaptığı güzel espiriyleriyle herkesten tam not aldı.
Mağusa'nın nezih mekanlarından biri olmaya aday olan Payidar Ocakbaşı Restaurant'ta haftanın bazı gecelerinde canlı müzikli eğlence olacağı belirtildi.
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