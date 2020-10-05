“Türkiye ve KKTC’nin ebedi varlığı Akdeniz’in çatısı ve omurgasıdır"

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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“Türkiye ve KKTC’nin ebedi varlığı Akdeniz’in çatısı ve omurgasıdır"

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“Türkiye ve KKTC’nin ebedi varlığı Akdeniz’in çatısı ve omurgasıdır"

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Onursal Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın: “Türkiye ve KKTC’nin ebedi varlığı Akdeniz’in çatısı ve omurgasıdır” diyerek yazılı bir açıklama yayınladı.
Kıbrıs İlim Üniversitesi Onursal Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
1974’ten bugünümüze Ada’da barış ve huzur içerisinde yaşayan Kıbrıs Türk halkı, Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinden hiçbir zaman vazgeçmemiş ve vazgeçmeyecektir. Bu uğurda bedeller ödemiş ve ödemektedir. Ödenen tüm bedellerin arkasında asırlardır var olduğumuz bu aziz coğrafyada huzur ikliminin yeniden tesis edilmesi yatmaktadır. Devlet demek, hürriyet demektir. Türkiye, Kıbrıs Türkünün ve KKTC’nin bir devlet olarak verdiği varoluş mücadelesinin hiçbir şekilde zayıflatılmasına ya da yok sayılmasına yönelik üstenci yaklaşımlara asla müsaade etmeyecektir.
Asırlardır içine çekilmeye çalışılan kirli oyunlara karşı birlikteliğimiz yegâne gücümüz olmuştur.
Akdeniz, bize atalarımızdan miras kalmış huzur iklimidir, barıştır, kardeşliktir. Bundan dolayı Türkiye ve KKTC’nin ebedi varlığı Akdeniz’in  çatısı ve omurgasıdır. Akdeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin dahi Türkiye ve KKTC arasında nifak tohumları atmaya çalıştıkları bir ortamda verilecek en güzel cevap, KKTC ve Türkiye arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağlarının güçlendirilmesinden geçmektedir.
“KIBRIS TÜRK DEMOKRASİSİ, KIBRIS TÜRK HALKININ GURUR KAYNAĞIDIR”
 Bu gerçeğin kabulü, Ada’da aynı zamanda kalıcı bir uzlaşının da temelini oluşturmaktadır. İktidarı ve muhalefeti ile oluşturduğu çoğulcu demokratik yapısı, Kıbrıs Türk halkının en büyük kazanımı ve zenginliğidir. KKTC'de insan haklarına saygılı, çağdaş değerleri titizlikle koruyan barışçı bir siyasi ve hukuki sistem vardır. Kıbrıs Türk demokrasisi, Kıbrıs Türk halkının gurur kaynağıdır.
Bu dönem, milli davamız olan Kıbrıs meselemizde birlik ve dayanışmamızı muhafaza etmemiz gereken kritik bir süreçtir. Yaklaşık yarım asırdır el ele gönül gönüle sürdürdüğümüz varlık ve özgürlük mücadelesinde, bugüne kadar kat edilen mesafenin temelinde, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının birlik ve bütünlüğünü muhafaza etmekte gösterdiği kararlılık ve başarı yatmaktadır. 
Tarihin en zor dönemlerinde dahi Türkiye ile omuz omuza kahramanca mücadele eden Kıbrıs Türkü, özgürlüğünü canı pahasına korumuş ve bugün torunlarına huzur ve barış dolu bir ülkeyi miras bırakmıştır. Bu mirasa sahip çıkmak bu topraklarda yaşayan herkes için milli bir görevdir.
“KİMİMİZ ‘ÖLÜRKEN’ DİYORUZ, KİMİMİZ ‘ÖLÜRKANA’…”
Önümüzdeki yeni dönemde de; KKTC ve Türkiye arasındaki aziz kardeşliğin, el ele ve gönül gönüle aydınlık ufuklar açacağına olan inancımla ve “Güçlü Türkiye, Güçlü KKTC” anlayışıyla, şehit Kıbrıs Türk şairi Süleyman Uluçamgil’in dizeleriyle sizleri saygıyla selamlarım:
Ne çıkar aramızda Akdeniz varsa
Hep aynı sınırlarda sıvanmışız
Kimimiz “ölürken” diyoruz
Kimimiz “ölürkana”.
 

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Etiketler; #KİÜ #Mustafa Aydın #türkiye
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