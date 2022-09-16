Hadid kardeşler büyüledi

Ünlü süper model kardeşler Gigi Hadid ve Bella Hadid moda dünyasındaki hakimiyetlerini New York Moda Haftası'na taşıyor.Günümüzün en popüler modellerinden Gigi Hadid, kız kardeşi Bella Hadid ile aynı podyumda yürüdü.New York Moda Haftası kapsamında ABD merkezli lüks moda markası’un defilesinde yürüyen kardeşler, ışıltılı stilleriyle dikkat çekti.Markanın 2023 İlkbahar-Yaz defilesinde yürüyen kardeşler, özgüvenli tavırlarıyla podyuma damga vurdu.70'LER GERİ DÖNÜYOR1970'lerden ilham alınarak yaratılan yeni koleksiyonunda cut-out ve pul detaylı tasarımlar öne çıktı.Disko stiline göndermede bulunan büyük küpeler ve kabarık saçlar ise 70'ler modasını geri getirdi.