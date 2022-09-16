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Gülşen karakolda imza verdi

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Gülşen karakolda imza verdi
Ev hapsi kaldırılan şarkıcı Gülşen, Levent Polis Merkezi'nde imza verdi.
Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı, dün avukatı Emek Emre ile 14.20 sıralarında Levent Polis Merkezi'ne geldi.
Gülşen karakolda imza verdikten sonra 14.40 sıralarında polis merkezinden ayrıldı.
 
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