Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. 74'üncü Emmy Ödülleri'ne damga vuranlar ise The White Lotus, Succession, Squid Game ve Ted Lasso oldu

Televizyon ve eğlence dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Emmy Ödülleri 74’üncü kez sahiplerini buldu…

Etkinliğe HBO’nun y apımları damga vurdu. HBO ve kardeş kuruluşu HBO Max’e ait yapımlar toplamda 38 Emmy Ödülü kazanarak geceyi zaferle tamamladı. Şirket geçen yıl sadece 19 Emmy Ödülü kazanmıştı. HBO bünyesindeki The White Lotus, en iyi senaryo da dahil olmak üzere 10 ödül kazandı. Euphoria da 6 ödülle geceyi tamamlarken Zendaya dram kategorisinde en iyi kadın oyuncu ödülünün de sahibi oldu.

Squid Game, geceye damga vuran yapımlardan biri oldu.

Online platform Netflix de 26 Emmy kazandı… Geçen yıl The Crown ve Queen’s Gambit gibi yapımlarla 44 Emmy heykelciğine sahip olan şirket Squid Game ve Stranger Things sayesinde bu ödülleri elde etti. Squid Game 6, Stranger Things 5, Arcane ise dört ödül kazandı. Ozark dizisinin yıldızı Julia Garner ise en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü alarak üçüncü Emmy heykelciğine kavuştu.

Son dönemin gözde yıldızlarından Zendaya, Los Angeles’taki etkinlikte Emmy heykelciğinin sahibi oldu.

Apple TV+ bünyesinde yayınlanan Ted Lasso da en iyi komedi serisinde ikinci kez ödül kazanırken Jason Sudeikis ve Brett Goldstein da geceyi ödülle kapattı.

İŞTE EMMY KAZANANLAR

DRAMA DALINDA EN İYİ DİZİ

Succession

KOMEDİ DALINDA EN İYİ DİZİ

Ted Lasso

EN İYİ MİNİ DİZİ

The White Lotus

DRAMA DALINDA EN İYİ AKTÖR

Lee Jung-jae- Squid Game

DRAMA DALINDA EN İYİ AKTRİST

Zendaya-Euphoria

KOMEDİ DALINDA EN İYİ AKTRİST

Jean Smart- Hacks

KOMEDİ DALINDA EN İYİ AKTÖR

Jason Sudeikis- Ted Lasso

MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİNDE EN İYİ AKTRİST

Amanda Seyfried- The Dropout

MİNİ DİZİ YA DA TV FİLMİNDE EN İYİ AKTÖR

Micheal Keaton- Dopesick



