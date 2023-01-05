Bülent Ersoy, hayatının filmi için anlaştı

Öyle ki Bülent Ersoy, 1970’li ve 80’li yıllarda Meclis’te bile sık sık tartışma konusu olmuştu. Sanatçılığına, kıyafetine hatta kişiliğine kadar varan hakaretlere şöyle demişti: Memleketin bu kadar meselesi varken ne diye benimle uğraşıyorlar?