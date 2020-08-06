Baflılar dayanışma gecesinde buluştu

Süper Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu yönetiminin Kalkanlı’daki Lara Restaurantta gerçekleştirdiği dayanışma gecesiyle kulübe maddi katkı sağlandı

Niyazi ErgülenBatı bölgesi süper lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü’nün Çarşamba gecesi düzenlediği rakı gecesi ile hem stres atıldı hem kulübe katkı sağlandı.Kalkanlı Lara Restoran’ta 200 üye ve sempatizan katıldığı gecede CTP Milletvekili Armağan Candan Halkın Partisi milletvekili Hasan Büyükoğlu yanı sıra Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu katıldı.Gecede kısa konuşma yapan BÜY yöneticisi Cengiz Uzun katılımcılara teşekkür etti. Gecede kulübe katkı sağlayan eski Başkan Sertel Berberoglu, eski bakan Türkay Tokel, Mehmet Cıldır ve Serdar Çulluoğlu’na, Başkan Ahmet Ertay (Bradi) birer plaket takdim ettiler.Gecede Mehmet Erarslan çaldığı müzik ve şarkılar ile davetlilere nefis bir gece yaşattı.