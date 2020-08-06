Turkcell Platinum’lulara sürpriz hediyeler!

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Platinum müşterilerine özel ayrıcalıklar ve club avantajları sunmaya devam ederken, yeni kampanyasını duyurdu

Kuzey Kıbrıs Turkcell yaz boyunca Platinum müşterilerine özel sunduğu kampanyasını duyurdu. Temmuz ayında başlayan ve eylül ayı sonuna kadar devam edecek kampanyada Kuzey Kıbrıs Turkcell, Platinum Club müşterilerine özel sürpriz hediyeler sunacak. Turkcell’den yapılan açıklamaya göre 3 ay boyunca “Kuzey Kıbrıs Turkcell Platinum BiP Kanalı”ndan yapılacak çekilişle Platinum kullanıcılarına her hafta çeşitli hediyeler verilecek.



Seda Kuyucu Kordal: “Platinum müşterilerimize özel birçok avantaj sunuyoruz”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Platinum Segment Yöneticisi Seda Kuyucu Kordal, Platinum müşterilerin hayatlarını kolaylaştıran, ayrıcalık ve hizmetler sunan Turkcell Platinum Club avantajlarının yeni açılımlarla süreceğini açıkladı. Platinum Club müşterilerine özel avantajlar ve hizmetlerin yıl boyunca artarak devam edeceğini aktaran Kordal sözlerine şöyle devam etti: “Platinum müşterilerimize özel club avantajları kapsamında birçok marka iş birliği gerçekleştiriyor, çeşitli mekânlarda ayrıcalıklar, indirimler, ücretsiz haklar ve hediyeler sunuyoruz. Ercan Havaalanı Poy Otopark'ta ücretsiz park hakkından seçkin otellerde, mekânlarda, ev dekorasyonlarında ve ev alımında indirimlere kadar ayrıcalıklarımız mevcut. Her geçen gün yeni fırsatlar, içerikler ekliyor, çekilişlerle hediyeler dağıtıyoruz. Turkcell Ev İnterneti’nde de %50’ye kadar özel indirimli fiyatlarımızı Platinum kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Yaz döneminin keyfini çıkarabileceğimiz plajlarda, mekânlarda ve restoranlarda yine müşterilerimize sunduğumuz ücretsiz haklarla indirimlerimiz mevcut. Tüm bunlarla birlikte yıl boyunca çeşitli içeriklerimizle Platinum’lu olmanın farkını kullanıcılarımıza yaşatmaya çalışıyoruz. Bilgi ve detaylara https://www.kktcell.com/platinum linkini kullanarak veya hediye çekilişlerinin de yapıldığı ‘Kuzey Kıbrıs Turkcell Platinum BiP Kanalı’nı takip ederek ulaşabilirsiniz.”

Takip et, hediyelerden birinin sahibi ol!

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den Platinum müşterilere özel sunulan yaz kampanyasıyla ile ilgili yapılan açıklamada temmuz ayında başlayan kampanyanın, ağustos ile eylül ayları boyunca devam edeceği ve bu kapsamda birbirinden güzel hediyeler sunulacağı vurgulandı. Açıklamada, Platinum kullanıcıların katılabileceği kampanya için Kuzey Kıbrıs Turkcell Instagram sayfasını takip edip, Platinum BiP Kanalı’nda yer alacak çekiliş anketine dönüş yapılması gerektiği belirtildi. Kampanyadaki hediyelerse; 4 kişiye 500 TL'lik Koton alışveriş hediye çeki, 2 kişiye akıllı bileklik Mi Band 4, 3 kişiye T-Tec Bluetooth Mini Hoparlör olarak açıklandı.