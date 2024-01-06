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Ayrılık kısa sürdü

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Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı Gülseren Ceylan ile barıştı. İkili akşam yemeğinde buluştu

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Ayrılık kısa sürdü
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Açıklamalarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, 2 önce ayrıldığı Gülseren Ceylan ile barıştı. Ceylan Erbil için "Benim için bu olay sonsuza kadar kapanmıştır. Siz bana artık onunla ilgili hiçbir şey söylemezseniz sevinirim. Çünkü ben artık bıktım" demişti.
2 AY ÖNCE AYRILMIŞLARDI
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Kısa sürede aynı evde yaşamaya başladığı sevgilisine evlilik teklifi eden Erbil'in mutluluğu kısa sürmüş Ceylan ile yollarını 2 ay önce ayırmıştı.
Ceylan'dan ayrıldıktan sonra 44 yaş küçük Nevide Çiçek'le aşk yaşayıp ayrılan Mehmet Ali Erbil eski sevgilisiyle barıştığını yaptığı paylaşımla duyurdu. Erbil genç sevgilisiyle çıktıkları akşam yemeğinde verdikleri pozu yayınladı.
 
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