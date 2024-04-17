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Arda Turan'dan eşine 70 milyon TL'lik hediye

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Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'a 2.1 milyon Euro'luk Rolls-Royce marka araba hediye etti

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Arda Turan'dan eşine 70 milyon TL'lik hediye
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Kamuoyunda yüksek karlı gizli fon adıyla bilinen davada yargılanan Denizbank Florya Şube Müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırılma iddialarıyla gündeme gelen Arda Turan, adından söz ettirmeye devam ediyor.
EŞİNE LÜKS ARABA HEDİYE ETTİ
Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'a 2.1 milyon euroluk Rolls-Royce hediye etti. Aslıhan Doğan Turan ise yakın arkadaşları Selin İmer ve Mustafa Ceceli'yi bayram gezmesine çıkardı.
70 MİLYON TL
Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın 2.1 milyon euroya (yaklaşık 70 milyon lira) aldığı Rolls-Royce Cullinan marka lüks otomobiliyle önceki gün Bebek'te görüntülendi.
 
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