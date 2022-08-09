Anlamlı defile

Next Generation Bellapais IWC ile Kybele IWC yararına sokak defilesi düzenlendi

Alsancak’ta bulunan bir butiğin sponsorluğunda Next Generation Bellapais IWC ile Kybele IWC yararına sokak defilesi düzenlendi.Mankenler butiğin kıyafetlerini giyerek defile sunarken, DJ Boysan da müzikleriyle defileye eşlik etti.IWC Kybele Kulübü Başkanı Nermin Anıl, etkinlikten elde edilecek gelirle gençlere yardım yapılacağı bilgisini vererek GYPSY butik sahibi İsmet Rüstemoğlu’na bu güzel geceyi düzenlediği için çok teşekkür etti ve plaket takdim etti.Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de etkinlikte 5000 TL bağışta bulundu. Gecede Bellapais IWC başkanı Ayşem Erişir’e de plaket takdim edildi.