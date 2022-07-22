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Aleyna’dan kumar itirafı

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22 yaşındaki popçu Aleyna Tilki, Kıbrıs’ın kuzeyinde ‘limitli’ kumar oynamayı sevdiğini söyledi, ancak ülkemizde kumarhanelere giriş yaşı 25

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Aleyna’dan kumar itirafı
 
Kurban Bayramı’nın 3’üncü günü Kıbrıs’ın kuzeyinde sahne alan 22 yaşındaki genç popçu Aleyna Tilki’nin sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladığı video gündeme bomba gibi düştü.  
Aleyna Tilki, basın mensuplarının ‘Kıbrıs’ta bir anınız var mı?’ sorusu üzerine “Ben Kıbrıs’ta limitli kumar oynamayı seviyorum açıkçası. Bunu buradan itiraf edeyim” dedi.
Tilki, “Ama hep kendime limit koyuyorum, oraya kadar oynuyorum. Oradan sonra genelde bırakıyorum. Kumardan bir şey kazandıysam onu harcamam” ifadelerini kullandı.
KKTC’DE KUMARHANELERE GİRİŞ YAŞI 25! 
Kıbrıs’ın kuzeyinde, kumarhanelerde kumar oynayabilmek için 24 yaşını doldurmuş ve 25 yaşına girmiş olmak gerekiyor. 22 yaşındaki popçunun KKTC’de kumarhaneye girip, nasıl ‘limitli’ kumar oynadığı merak konusu oldu. 
 
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