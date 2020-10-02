YDÜ müzeler daire başkanlığı kuruldu

Yakın Doğu Üniversitesi’nde müzeler daire başkanlığı kuruldu.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Kültür ve Sanat hayatımıza yeni bir boyut kazandırmayı hedeflemiş Müzeler Daire Başkanlığı bünyesindeki, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Lefkoşa Surlariçi Şehir Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Günsel Sanat Müzesi ile Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzelerine tüm halkımızı davet ederek, ülkemizde kökleşmek, Dünyadaki yerimizi almak, sadece beğenilen değil aranan olmak ilkesiyle kültürel-sanatsal birikime layık olduğu kalıcı katkıyı sağlayacak olan müzelerin halkımız tarafından ziyaretinin kendilerini sevindireceğini belirtmiştir.
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