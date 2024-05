Yakın Doğu Müzeleri'nde 100 bini aşkın sanat eseri

Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri, 100 bini aşkın sanat eseri ve materyal ile KKTC'yi bölgenin en güçlü kültür ve sanat merkezlerinden birine dönüştürüyor

Her yıl, 18- 24 Mayıs tarihleri arası, müzeler haftası olarak kutlanıyor.Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, GÜNSEL Sanat Müzesi, Surlariçi Şehir Müzesi ile Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi de bir araya getirdiği 100 bini aşkın sanat eseri ve materyal ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bölgenin en güçlü kültür ve sanat merkezlerinden birine dönüştürüyor.Müzeler haftasında Yakın Doğu Oluşumu Müzelerini ziyaret ederek yeni keşifler yapın, öğrenin ve ilham alın. Üstelik Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri, müzeler haftasında da diğer günlerde olduğu gibi KKTC vatandaşlarına, Yakın Doğu Oluşumu çalışanlarına, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi öğrencilerine, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri personeline ücretsiz olarak hizmet vermeye devam ediyor.Sanat, kültür, tarih, otomobil, teknoloji, doğa tarihi ve daha fazlası14 farklı Türk toplumundan yaklaşık 3 bin sanatçının 50 bine ulaşan eserlerini sanatseverle buluşturan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde heykel ve resimleri inceleme şansı bulacaksınız. Aynı zamanda bıçak ve kılıç koleksiyonu, gemi maketleri, tamamı el yapımı cam eser koleksiyonu, farklı kültür ve dönemlere ait kıyafetler, takılar, maketler ve daha pek çok eseri de aynı çatı altında deneyimleyebileceksinizKıbrıs Modern Sanat Müzesi karşısında yer alan Kıbrıs Araba Müzesi ise çocuklara eğlence ve merakın kapılarını aralarken yetişkinlere de tam bir nostalji yaşatıyor. Sahip olduğu zengin koleksiyonu ile modern dünyanın gelişimini ve otomobillerin tarihi gelişimini gözler önüne seren Kıbrıs Araba Müzesi’nde 200’e yakın üzerinde otomobil sergileniyor.Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde ziyaret edebileceğiniz bir diğer müze ise Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi. 30 yıla yakın bir süre devam eden bilimsel araştırmalar sonucunda oluşturulan müze, ziyaretçilere Kıbrıs’ın eşsiz doğal zenginliğini keşfetme fırsatı sunuyor. Tarihi 250 milyon yıl öncesine kadar giden Kıbrıs’ın jeolojik materyallerinin yanı sıra 20 binden fazla bitki ve canlı örneği ile ziyaretçilerini bekleyen müzede Kıbrıs’a özgü 140 çeşit bitki türü sergileniyor.Lefkoşa Girne Kapısı’nda yer alan Surlariçi Şehir Müzesi ise Kıbrıs’ın kültürünü ve tarihini birbirinden farklı eserleriyle yansıtmaya devam ediyor. Her katında farklı bir tarz ve döneme ait eserlerin sergilendiği Surlariçi Şehir Müzesi’nde 3 binin üzerinde parça sergileniyor. Büyük, küçük tüm ziyaretçilerine tam bir sanat şöleni sunan müzede; oyuncak araba koleksiyonu, kılıç ve bıçak örnekleri, Kıbrıs Türk kültürünün simge isimlerinin hiperrealist silikon heykelleri yer alıyor. Müzede; 70’in üzerinde heykel, resimler, denizcilik tarihi ile ilgili objeler ve Karagöz suretleri de dikkat çeken diğer koleksiyonlar arasında bulunuyor. Surlariçi Şehir Müzesi’nde sergilenen berat ve fermanlar, Lefkoşa’ya ait kadı sicilleri, 17’inci yüzyıldan kalma halı gibi Osmanlı dönemi eserleri ise ziyaretçilerini bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.Müzemizin kapı ve pencere camlarında yer alan vitraylarda ise Kıbrıs medeniyetinin 2,500 yıllık motifleri can bularak bugüne ulaşıyor.