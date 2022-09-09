“Yakın Doğu Ailesi, KKTC’yi ileriye taşıyor”

Hakan Daloğlu’nun Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı kişisel sergileri, Bakan Amcaoğlu tarafından YDÜ’de açıldı. Amcaoğlu, “Yakın Doğu Ailesi, sadece bilim ve sanatta değil, eğitim, sanayi, turizm gibi daha birçok alanda KKTC’yi ileriye taşıyor” ifadelerini kullandı

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Hakan Daloğlu tarafından özel olarak hazırlanan “Faust” ve “Uygarlığın Barbarlığı ve Don Quijote” isimli kişisel resim sergileri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda açıldı.30 eseri bir araya getiren sergi 22 Eylül’e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Hakan Daloğlu’nun sanatseverlerle buluşturduğu eserler, gotik edebiyat ve sanat geleneklerinden izler taşıyor.Sergilerin açılış töreninde; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve sanatçı Hakan Daloğlu birer konuşma yaptı.Daloğlu’nun eserleri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Sanatçı tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan 130 eseri bir araya getiren “Anadolu Uygarlıkları” ile “Teolojik ve Politik Kapriçyolar” kişisel sergileri deİçişleri Bakanı Ziya Öztürkler tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.Bakan Olgun Amcaoğlu katıldığı, “Faust” ve “Uygarlığın Barbarlığı ve Don Quijote” sergilerinin açılışında yaptığı konuşmasında, Yakın Doğu Oluşumu’nun başarılarını ve attığı vizyoner adımları büyük bir zevkle takip ettiğini söyledi.KKTC’nin siyasi anlamda yaşadığı zorluklara değinen Bakan Amcaoğlu, “Hepimiz biliyoruz ki, KKTC olarak bu günlere kolay gelmedik. Ama asla pes etmedik” dedi. Bakan Amcaoğlu, “Yakın Doğu Ailesi, sadece bilim ve sanatta değil, eğitim, sanayi, turizm gibi daha birçok alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ileriye taşıyor. Öncelikle yaşanan tüm ambargolara şahit bir birey olarak daha sonrasında ise bu ülkenin bir yöneticisi olarak gurur duyuyorum. Gelecekte var olmak için sanata ve bilime sarılmalıyız. Hedeflerimizden asla vazgeçmemeli, yorulmamalı ve pes etmemeliyiz” ifadelerini kullandı.Konuşmasına “Yeni eğitim dönemine başlamanın heyecanını yaşadığımız bugünlerde; Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan birbirinden özel eserleri bir araya getiren kişisel sergilerin de açılışını yapıyor olmak, taşıdığımız mutluluğu bir kat daha artırıyor” sözleriyle başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Toplamda 161 eseri bir araya getirecek olan bu kıymetli sergileri bizlerle buluşturan değerli sanatçı Prof. Dr. Hakan Daloğlu ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.9 Eylül Cuma günü gerçekleşecek sergi açılışından önce Denizcilik Tarihi Müzesi’ne dönüşecek olan TEAL’in Girne Limanı’nda inşa edilen özel alana törenle alınacağını söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in ‘oluşum müzelerimizin incisi’ olarak tanımladığı Denizcilik Tarihi Müzemizin önemli aşamalarından birini tamamlayacağız. Kıbrıs’ın ilk yüzen gemi müzesine dönüşecek olan TEAL’i; Girne Limanı’nda Yakın Doğu Oluşumu İnşaat Biriminin büyük emeklerle tamamladığı özel alana yerleştireceğiz. TEAL, 27 yıldır Yakın Doğu ve Girne Üniversitelerimizde, onlarca kaptan yetiştirdikten sonra, yepyeni bir maceraya atılacak. Girne Limanında geçireceği dönüşümle, Denizcilik Tarihi Müzesi olarak hizmet vermeye başlayacak ve Doğu Akdeniz’in merkezinde, ülkemize yakışır bir kültür sanat merkezi daha vücut bulacak” ifadelerini kullandı.Kişisel sergilerinin açılışında konuşan Prof. Dr. Hakan Daloğlu, eserlerinin bir koleksiyon olarak müzede sergilenmesinin kendisi için taşıdığı anlama değinerek, “İnsan çok şey istememeli. Bir şeyi çok istemeli ve o şeyi devamlı istemeli” diyerek kendi istediğinin ise her zaman için eserlerinin bir müzede koleksiyon halinde sergilenmesi olduğunu söyledi. Bu isteğinin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile gerçekleştiğini belirten sanatçı, “Böylesine kapsamlı bir eğitim kurumunun kuruculuğunu yaptığı müzede adımın yer alması benim için çok gurur verici” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Daloğlu, “Sağladığı tüm imkanlar için başta Dr. Suat Günsel Hocamıza ve tüm Yakın Doğu Ailesi’ne teşekkür ederim. Dr. Suat Günsel Hocamız bu süreçte hem arkamızda hem de yanımızda oldu. Arkamızda olması büyük bir destek, yanımızda olması ise büyük bir enerjiydi” ifadelerini kullandı.