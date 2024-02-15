Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde perşembe günü “Türk Eserlerinden Seçmeler” konseri yapılıyor.

Kalkanlı ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kültür Merkezi’ndeki konser saat 20.00'de başlayacak. Konserde, içten hikâyeler taşıyan tanıdık ezgi ve şiirlerin çok sesli müzikle birleştiren bestecilerin seçme eserleri seslendirilecek.



KKTCDOB’den verilen bilgiye göre, konserde, KKTCDOB ve TCDOBGM/ANKARADOB sanatçılarından Mezzo-Soprano Ezgi Karakaya, Tenor Barış Yanç, piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan, Soprano Sermin Dikmen Töre, Bariton Tuğrul Enver Töre sahne alacak.

Konsere giriş ücretsiz olacak.

