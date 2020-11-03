"TUFAD Şeher”de etkinliğinin üçüncüsü yapıldı

Turizm ve Folklor Araştırmaları Derneği’nin “TUFAD Şeher”de etkinliğinin üçüncüsü Lefke Hanı'nda yapıldı.“Köyden İndim Şehere” etkinliği Kültür Dairesi katkılarıyla pazar günü Lefke Hanı’nda 14.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirildi.Kıbrıs kültürü, yemekleri, müzikleri, örf ve adetleri, halk dansları ve giysileriyle ilgili sunumlar oyunlarla yapıldı. TUFAD Başkanı Arzu Turgay ve baş eğitmen ve sahne tasarımcısı Zeki Tunçelli konuklara seslendi.TUFAD Başkanı Arzu Turgay kısa bir hoş geldiniz konuşması ile etkinlik açılışını yaptı. Turgay “Organizasyonda emeği geçen herkese, ayrıca bizi izlemeye gelmek isteyen fakat şartlardan dolayı gelemeyen TUFAD severlere ve burda bizimle birlikte etkinlik heyecanımızı paylaşan herkese teşekkürlerimi sunarım” şeklinde konuştu.Kostümleriyle konukları 100 – 150 yıllık yolculuğa çıkaran Sadiye Destur’a ve etkinliğe katkı koyan diğer isimlere teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.Kıbrıs kültürünü, Kıbrıs müziklerini, Kıbrıs halk danslarını ve 160 yıllık bindallı, 1931’de giyilen ilk beyaz gelinlik ve birçok uruba kısa kısa oyunlarla sunumu gerçekleştirildi. Kıbrısın yemesi, içmesi, örf adet gelenek ve dansları halkla buluştu. Büyük coşku içinde geçen etkinlik halk tarafından ilgiyle izlendi.TUFAD’ın etkinlikleri, ‘Danslarımız, müziğimiz ve kıyafetlerimiz kimliğimizdir’ sloganıyla düzenleniyor.