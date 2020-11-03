banner480
banner69
Soyer iyi, Çetinkaya kötü başladı
Soyer iyi, Çetinkaya kötü başladı
26 0
Son dakika 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
Son dakika 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
43 0
 
“Okullardaki vakaların nedeni okul dışı faaliyetler ve taşımacılıktaki denetimsizlikler”
“Okullardaki vakaların nedeni okul dışı faaliyetler ve taşımacılıktaki denetimsizlikler”
25 0
“Tüm uyarılarımıza rağmen grip aşıları henüz daha ülkemize gelmemiştir”
“Tüm uyarılarımıza rağmen grip aşıları henüz daha ülkemize gelmemiştir”
19 0
Lağım kokuları içindeki güzellik
Lağım kokuları içindeki güzellik
39 0
Zirveye Denner tırmandı
Zirveye Denner tırmandı
19 0
LTB’den okullara 200 tablet
LTB’den okullara 200 tablet
21 0
banner529

KKTC'de 6 pozitif vaka

banner476

Bakan Pilli:Toplam 1789 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi, yoğun bakımdaki hasta kalmadı

KKTC'de 6 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1789 olduğunu, 6 pozitif vakaya  rastlandığını , 1kişinin taburcu edildiğini, yoğun bakımda tedavi gören vakanın servise alındığını, şu anda yoğun bakımda herhangi bir vakanın olmadığını belirtti.
Bakan Pilli, 3 kişinin deniz yolu, 3 kişinin ise hava yolu ile ülkemize geldiğini açıkladı.  
3 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1789
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6
Ülke dışından gelen vakalar –  6
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar –
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 1
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-  
Yapılan Toplam Test Sayısı- 227.126
Toplam Vaka Sayısı- 945
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 878
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 62
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.