KKTC'de 6 pozitif vaka

Bakan Pilli:Toplam 1789 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi taburcu edildi, yoğun bakımdaki hasta kalmadı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1789 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını , 1kişinin taburcu edildiğini, yoğun bakımda tedavi gören vakanın servise alındığını, şu anda yoğun bakımda herhangi bir vakanın olmadığını belirtti.

Bakan Pilli, 3 kişinin deniz yolu, 3 kişinin ise hava yolu ile ülkemize geldiğini açıkladı.

3 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1789

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6

Ülke dışından gelen vakalar – 6

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar –

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 1

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 227.126

Toplam Vaka Sayısı- 945

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 878

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 62

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 52

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-