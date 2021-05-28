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The Arkın Rodin Collection Gallery açıldı

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Sanata verdiği değer ve yaptığı önemli katkılarıyla tanınan Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Kurucusu Erbil Arkın’ın, senelerdir özel olarak koruduğu ‘Auguste Rodin Koleksiyonu’ yeniden Kıbrıs’taki sanat izleyicileriyle buluşuyor

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The Arkın Rodin Collection Gallery açıldı

Paris'in simgesi haline gelmiş mekanlardan birisi olan Rodin Müzesi'nin yanı sıra, şu an Londra'daki Tate Galeri'nin özel gösteriminde yer alan ve dünyanın birçok önemli müzesinde eserleri sergilenen, modern heykel sanatının ustası Auguste Rodin, şimdi Kıbrıs'ta.
 
ARUCAD’ın Kurucusu Erbil Arkın’ın senelerdir özel olarak koruduğu, “Auguste Rodin Koleksiyonu”, Kuzey Kıbrıs’ta canlı bir sanat ortamı oluşmasına katkıda bulunmak için Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) kuruluşu sebebiyle ilk kez 2017’de izleyicilerle paylaşıma açılmıştı.       

 
Sayısız başyapıta imza atan dünyaca ünlü Fransız heykeltıraş Auguste Rodin 12 Kasım 1840, Paris doğumludur. Heykelin büyük ustası Rodin, Avrupa sanatının köklü heykel geleneğini 19. yüzyılın romantizminden 20. yüzyıla ve modern çağın büyük sanat serüvenine taşıyan isimdir. Rodin’in en bilinen eserleri arasında The Kiss, Thinker ve Eternal Idol gibi heykeller yer almakta.   
 
2017’den günümüze Erbil Arkın, Rodin Koleksiyonu’na yeni eserler eklemeye devam etmiştir. 27 heykelin sergileneceği bu koleksiyon, heykel sanatını bir dünya ustasının eserleri aracılığıyla geniş kitlelere tanıtacak.

 
Pandemi koşulları nedeniyle resmi açılışın yapılamadığı, dünyaca ünlü bu koleksiyonu, THE ARKIN RODIN COLLECTION GALLERY’de halkın randevu ile ziyaret edebileceği bildirildi.  
 
THE ARKIN RODIN COLLECTION GALLERY, Girne’deki Arkın Group’un merkez ofisi olan The Clock Tower’da yer almakta.  
 

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Etiketler; #ARUCAD #Ebil Arkın #Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi
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