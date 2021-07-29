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“Teslimat” ödüle doymuyor

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Sax Uluslararası Film Festivali “En İyi Sosyal İçerikli Film” ödülü, çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin maddi katkılarıyla yapılan Teslimat’ın kazandığı beşinci ödül oldu

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“Teslimat” ödüle doymuyor

Kıbrıs Türk yapımı kısa film “Teslimat”, İspanyol Akademi Ödülleri (GOYA) için ön eleme yapan Sax Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Sosyal İçerikli Film” ödülüne layık görüldü. 

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği kısa film “Teslimat”, İspanya’dan önemli bir ödül daha kazandı.

Sax Uluslararası Film Festivali “En İyi Sosyal İçerikli Film” ödülü, çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin maddi katkılarıyla yapılan Teslimat’ın kazandığı beşinci ödül oldu.

Dünya prömiyerini kasım 2020’de yapan “Teslimat”, aralık ayında İtalya’dan “İzleyici Ödülü”nü, Mayıs ayında Porto Riko’dan “En İyi Kısa Film” ve “En İyi Aktör” ödüllerini, geçen hafta ise GOYA için ön eleme yapan Elche Uluslararası Bağımsız Film Festivali’nden “En İyi Uluslararası Film Ödülü”nü kazanmıştı.

Başrolünde İzel Seylani’nin yer aldığı Teslimat, İspanya’da bugüne kadar dördü GOYA’ya akredite toplam sekiz festivalde gösterildi.  

ÖZOKUTAN, ÖDÜL TÖRENİNE VİDEO KONFERANS İLE KATILDI

Filmin yönetmeni Doğuş Özokutan, İspanya’nın Alicante Belediyesi’ne bağlı Sax adlı kasabada düzenlenen festivalin ödül törenine video-konferans ile katılarak, bir teşekkür konuşması yaptı.

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