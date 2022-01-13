Şimdi tam zamanı: Enginar

Enginar; bir sebze olarak kabul edilmesine rağmen bir tür deve dikenidir. Tıbbi adı ‘cynara scolymus’ olan papatyagiller familyasından bir bitkidir. Akdeniz’de ortaya çıkan enginar yıllardır tıbbi özellikleri için kullanılmaktadır. Karaciğer sağlığı başta olmak üzere, kan şekeri dengesi, sindirim sistemi sağlığı gibi durumlar üzerinde faydaları bilinmektedir.

Çoğun kişi tarafından enginarın karaciğere yararlı olduğu bilinmektedir. Enginar besin ögeleri bakımından zengin bir sebzedir. Özellikle diyet yapan kişiler için, çiğ, haşlama ve zeytinyağlı olarak veya haşlayıp salataya katarak tüketimi uygundur, kalori açısından düşük kalorilidir.Yüksek miktarda potasyum, kalsiyum, ve manganeze ek olarak A vitamini, B1 vitamini ve C vitamini içerir.Enginarın en büyük özelliği karaciğer temizlemesinin yanı sıra safranın kolay akışını sağlamasıdır.Enginarda bulunan ’Ciarin’ adlı madde karaciğer, safra kesesi, böbrekler ve bağırsakların düzenli çalışmasına yardım eder, ayrıca ciarin sayesinde yağların sindirimini artırmaya destek olabilmektedir.Safra salgılanmasının artışına etki ettiği için hazımsızlık ve diper sindirim şikayetlerinin azaltılmasına yardımcı olur.Böbrekler de üre konsantrasyonunu artırarak di-üretik etki oluşumuna yardımcı olabilmektedir.Kolesterol üzerinde de olumlu etkileri olan enginar, kandaki kolesterol seviyesinin düzeltilmesine destek olmaktadır.Enginar potasyum içeriği yüksek bir sebzedir. Yeterli potasyum alımının yüksek tansiyonun dengelenmesi için önemli olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur.100 gram enginar ortalama 12 gram karbonhidrat içermektedir. İçerdiği karbonhidrat miktarının 8,6 gramı liftir. Yüksek lif orasın sayesinde hem bağırsaklarda yaşayan probiyotik bakteriler için yararlı bir prebiyotiktir. İçerdiği lifin büyük bir kısmı prebiyotik görev gören inülindir.İçerdiği karbonhidratın büyük çoğunluğu lif olan enginar, yapılan bazı araştırmalarda haşlanmış şeklinin tüketiminin kan şekeri ve insülin seviyelerini düşürdüğü gözlenmiştir.İçeriğinde barındırdığı kersetin, silymöarin ve gallik asit antioksidanlardır ve hücre sağlığı için önemlidir.Enginar en iyi bilinen detox etkili besinlerdendir. Diyet yapan bireylerin tüketimi için uygundur 100 gram çiğ enginar 60 kaloridir.3 adet enginar kalbiYarım demet maydanoz veya dereotu1 tutam taze nane1 salatalık2 küp beyaz peynir veya keçi peyniri3 yemek kaşık haşlanmış yeşil mercimekZeytinyağıLimonZerdeçalKırmızı pul biberEnginarları önce biraz haşlayıp, az zeytinyağında kırmızı pul biber ve zerdeçal ile soldurun. Soğuyunca küçük küçük doğradığınız salata malzemelerine enginar ve yeşil mercimeği ekleyip, limon ve zeytinyağı ile soslayın. Gece öğünü için hem hafif hem doyurucu ve kilo vermede etkinliği olan bir tarif, afiyet olsun.