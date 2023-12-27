banner913
banner932
“İzleri Silinmeden” isimli fotoğraf sergisi 4 Ocak Perşembe günü Ankara’da açılacak
“İzleri Silinmeden” isimli fotoğraf sergisi 4 Ocak Perşembe günü Ankara’da açılacak
7 0
“Niyetleri DAÜ’yü elden çıkarmak”
“Niyetleri DAÜ’yü elden çıkarmak”
10 0
 
Güney İnşaat'tan örnek hareket
Güney İnşaat'tan örnek hareket
91 0
Manastır Dipkarpaz yolu yenileniyor
Manastır Dipkarpaz yolu yenileniyor
25 0
Cinayetle ilgili tutuklanan zanlı, kaçak çıktı
Cinayetle ilgili tutuklanan zanlı, kaçak çıktı
35 0
Hakan Tazegül Büyük Atatürk Koşusu birincis
Hakan Tazegül Büyük Atatürk Koşusu birincis
18 0
Kahramanlara veda
Kahramanlara veda
11 0
banner996
banner985

"Shakespeare’in Hayaleti" Ocak ayında sahnelenecek

banner989

banner974
"Shakespeare’in Hayaleti" Ocak ayında sahnelenecek
banner971
Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları, Ocak ayında Shakespeare’in Hayaleti ile seyirci karşısına çıkacak.
Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 5, 12, 19, 26 Ocak tarihlerinde saat 20.30’da, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahnelenecek oyun, 16+ yaş seyirci kabul edecek.
Ufuk Aydoğan’ın yazdığı ve Batuhan Oruç’un yönettiği oyunun kadrosunda Kıvanç Giritli, Ömer Dündar, Fatima Saatova, Shernaz Yardımcı yer alacak.  
Işık tasarımını Mehmet Saygıer'in yaptığı oyunda, Dekor tasarımı ise Cem Taşlıovalı'ya ait.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.