Şair Turgay Akalın’ın yeni şiir kitabı “Gelir Takılırsın Aklıma” çıktı

Kıbrıs Türk Şiirinin önemli isimlerinden Turgay Akalın’ın yeni şiir kitabı, Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği yayınları arasından çıktı.145 sayfalık kitap; Denizin Rengi, O Mavi Kuş, İnsan Kendini dinlemeli, Öte Yandan, başlıklı bölümlerden oluşuyor.Kitabın sunuş yazısında Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur eserle ilgili şunları bizlere aktardı: “Değerli okurlar, şiir sever dostlar. Doç. Dr. Turgay Akalın’ı toplumumuzda doktor olarak tanımayan yoktur herhalde. Uzun yıllar çeşitli yerlerde yaptığı hekimlik görevinde bir çok hastaya şifa olurken, bu şifa buldurduğu insanlardan, çevreden de birçok şeyi dağarcığına atmıştır. Hele hele eskinin o saf, temiz Kıbrıs’ında Kıbrıs insanında yaşayan ekinsel zenginliği belleğine katmış, yaşatmış ve bunları edebi yolculuğu sırasında kullanmıştır. Kendi kültürel, entelektüel zenginliğiyle yoğrulan bu şiirsel dünyaya, bir de müziksel zenginlik katılınca, ortaya Turgay Akalın’a ait; şiir dili ve tınısı farklı dizeler ortaya çıkmış oldu. Turgay Akalın, benim anne tarafından yeğenim ve çok yakın dostumdur.Uzun yıllardır Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği yönetim kurulunda birlikte çalışmaktayız. O’nun her işi ne kadar titiz yaptığını çok iyi bilmekteyim. Titizlikle ördüğü şiirindeki dil sade bir Türkçedir; okuyucusunu yormak istemez ama mutlaka düşünmeye sevk eder çünkü; onun şiiri sadece bir sevi şiiri değildir ayrıca eylemsel bir şiirdir. Akalın, eylemi sever çünkü; onun yaşam felsefesi budur; o eylem adamıdır. Üniversitelerde hocalık yaparken de yolculuk yaparken de udunu eline alıp çalarken de duygularını, düşüncelerini, gördüklerini, yaşadıklarını şiire döker. O’nun musikiye olan tutkusu şiirinde önemli yer tutar. Eylem-yaşam ve gezginlik onun şiirinin öne çıkan noktaları olurken, satır aralarında da büyük bir aydın duruşuyla karşılaşırız.Dünyada ve Kıbrıs’ta yaşanan siyasi, sosyal olaylar, onun dizelerinde kendine yer bulur. Rıfat Ilgaz’ın o meşhur şiiri “Aydın mısın,” dizelerini anımsarız onun şiirini okurken. Toplumuna uyan, “Korkuluk olma, aydın ol,”der. Yeğenim doğal olarak benim de doğduğum yer olan Larnaka’yı hiçbir zaman unutmamıştır. Oradaki yaşadığı tüm güzellikler ve trajediler onun yaşamında ve şiirinde büyük yer tutar. Her insan için doğduğu yer özelidir ve tüm yaşamı boyuca bilinçaltında o günler özlemle anılır. KARANLIĞI ÖRTÜYOR NEM adlı şiirini okurken insanın gözlerinin ıslanmaması elde değildir. Büyük bir özlemle doğduğunuz toprakları hatırlarken, Turgay Akalın’ın şiirlerini de heyecan içinde okuyacağınıza eminim. Onun ustalık dönemi diyeceğim bu son şiir kitabının devamını sabırsızlıkla beklerken, bana söz vermiş olduğu romanını da en yakın zamanda elime almayı ümit ediyorum.Yazar ise eseri ile ilgili şunlar dile getiriyor: “Merhaba, Bugün, uzun bir aradan sonra, yeniden sizlerle buluşmanın sevincini yaşıyorum. İlk şiir kitabım “BİR BAHAR ÖZLÜYORUM” Nisan 2007’de, “GÖKADA YAYINLARI” altında okuyucuyla buluştu. İkinci şiir kitabım “SEVGİLİM SABIRLA ÖRÜYOR SAÇLARINI” Mayıs 2013 yılında yine “GÖKADA YAYINLARI”nın 27. Kitabı olarak basıldı. Ekim 2014’de, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yayını olan “KIBRISLI TÜRK DOKTOR ŞAİRLER ANTOLOJİSİ”ni yayıma hazırladım. İkinci şiir kitabımın üzerinden on yılı aşkın bir süre geçtikten sonra “GELİR TAKILIRSIN AKLIMA” isimli şiir kitabımla yeniden karşınızdayım. Kitaba adını veren şiir, betimlenmiş bir aşk öyküsü içerisinde bir çocuğun sömürge askerleriyle yaşadığı ve hiç unutamadığı bazı anılarını anlatmaktadır. Elbette hafızamda yer eden aşklar, kaybetme duygusu şiirlerimde anlatılırken güncel sorunlar, depremler ve savaş temaları da şiirlerimde yerini almıştır. Değerli okuyucu, Şair ne sevdadan ne de toplumsal sorunlardan uzak durur. Bunları kendi belleğinden sızıp gelen bilgi birikimi ile yoğurur ve toplumsal belleğe kazandırmaya çalışır. Bu anlamda şair, yurdunu ve yurtseverliğini şiirlerine aktarır. Zaten günümüzde sosyal olaylara yaklaşamayan, toplumsal sorunlara tepki gösteremeyen şair neredeyse yok gibidir. Şair, şiire bakarken emperyalistlerin paylaşım savaşlarına karşı durur, ezilen ve mazlum halkların yanında yer alır; yoksulluğa ve yoksulluğu yaratan sosyoekonomik düzene tepki koyar; doğa yıkımına karşı çıkar, yaklaşan çevre felaketlerine dikkat çeker ve bunlara sayfalarında yer açar. Bu onun enternasyonal görevidir. Şair, esas olarak barışçıdır. Sorunlara barış penceresinden yaklaşır. Ben şiirlerimde bu ilkelere bağlı kalmaya çalıştım. Şiirlerimi beğeneceğinizi umut ediyorum.”ASLINDA HER GÜN ÖLÜYORAslındaHer gün ölüyorYaşamayı şiar edinenlerTrafik, fırtına, depremAmaBugünlerdeBinlerce çocuk katlediliyor Gazze’deOrtadoğu’yuYeniden paylaşmak,Ticaret yollarını yenidenTasarlamak içinÖldürülüyor on binlerce FilistinliDünya bu sıralarYalnızca seyrediyorlarTepkiler cılızGazze’de taş taş üstünde kalmayana kadarDirenenler yok edilene kadarSürecekmiş bu savaşAslındaHer gün ölüyorYaşamayı şiar edinenlerYurdunu korumaya çalışıyorHer an ölüme mahkum edilenlerAma biliniz kiDaha şimdiden mağlupturSavaşın galibi ilan edilenler28 Ekim 2023. K. Kaymaklı-LefkoşaOYUNCAKCI DÜKKANIBenceHayat, büyülü birOyuncakçı dükkanıPerde açılırBir kadın çıkar ortayaTıpkı bir koro şefi gibiKaldırır bagetiniHareketlenir dükkanŞapkalarını giyer çocuklarSüslenirBale giysisinde oyuncaklarTıpkı bir bayrammışYılbaşı gecesiymiş gibiŞen şakrakBirdenBir büyülü kutuAçılır,Dökülür içinden haritalarÇalar borozanlarYürür kurşun askerlerYıkılır kartondan kalelerPaylaşılamaz bir türlüDağlar, nehirlerOvalar, denizlerBaşımızın üstünde dolaşırTop mermileriHedefini şaşırırFüzelerMenzilinden döner uçaklarVe havada asılı kalırParaşütle atlayan askerlerSallar bagetini şefYükselir dükkanda çocuk sesleriBarış, huzurMutlulukO Bir çift ela gözün ışıltısıAydınlatır evreniSonraBir ajan provakatörBaşında 1800lü yılların bir şapkasıBakar keskin gözleriyeO kristal camdan içeriBu ne, barış ne demekİsyan mı yoksa,neBir anda sarılır dükkanTanklar, toplar tüfeklerHarabeye döner kentlerİş işten geçtikten sonraBir kuklaAlır eline mükrofonuUzatır yangın yerinden giderek uzayan burnunuKulaklarda aşina bir söylevSize barış içindeMutlu yıllar diliyorumTam da o esnadaReina’ya hedef gözetmeksizin bir saldırıMasum otuzdokuz ölüDördü ağır69 yaralıBence hayatBüyük bir oyuncakçı dükkanıBir yanda rengarenk giysileri ileDükkanı bayram yerine döndüren çocuklar,TrompetlerTrampetlerUygun adım yürüyen kurşun askerlerKurtlar, kuzular,Aslanlar, ceylanlarPinokyolar, kuklalarDiğer yanda püsküllü apoletleriİri göbekleri ileBirkaç kuklacı01 Ocak, 2017.Ortaköy-LefkoşaLİMASOLVeSoğuk sularına dalmamak için zor tuttum kendimiLimasol’unBu havada,Ocağın tam da ortasında denize giriyordu askerler, kızlarTam da bu sıralarGüneş yavaş yavaş gidiyorduKıyıda sert bir rüzgâr esiyorduRıhtımda bir sarışın yürüyorduBenim sol ayak bileğim şiştiYürüdükçe acıyorduİçimde hangi hicaz, kürdilihicazkar çalıyorduRuhum darmadağındıYabancılar o güzelim körfezde petrol arıyorlardıKıyıda Ruslar, Rumlar el ele, kol kola yürüyorlardıHava birden soğuyorduVe sol ayağım ağrıyorduRıhtımda o sarışın elinde kitaplarıylaGezinip duruyorduMavi gözleri çöken karanlığa inat körfezde çalkanıyorduVe gün hızla eriyordu21 Ocak, 2023. 