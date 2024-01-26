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Şair Stephanides’le şiir okuma ve sohbet...

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Şair Stephanides’le şiir okuma ve sohbet...
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Kıbrıslı Rum Şair Prof. Stephanos Stephanides’le şiir okuma ve sohbet etkinliği düzenlenecek.
 
Işık Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak Çarşamba günü Lefkoşa’da Işık Kitabevinde  yer alacak etkinlik saat 17:00’de başlayacak.
 
Şair, denemeci, anı yazarı ve bir çevirmen olan Stephanos Stephanıdes'in pek çok ödülü bulunuyor.
 
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