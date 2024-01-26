Şair Stephanides’le şiir okuma ve sohbet...

Kıbrıslı Rum Şair Prof. Stephanos Stephanides’le şiir okuma ve sohbet etkinliği düzenlenecek.



Işık Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak Çarşamba günü Lefkoşa’da Işık Kitabevinde yer alacak etkinlik saat 17:00’de başlayacak.



Şair, denemeci, anı yazarı ve bir çevirmen olan Stephanos Stephanıdes'in pek çok ödülü bulunuyor.

