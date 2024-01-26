Güney’de maçların seyircisiz oynanması gündemde

Rum tarafında futbol maçlarında taraftarların yarattığı şiddete karşı maçların seyircisiz oynanması gündeme geldi

Rum hükümetinin, yeşil sahalarda meydana gelen şiddet olaylarının önüne geçmek amacıyla kalan tüm maçların seyircisiz oynanması görüşüne sahip olduğu belirtildi.

Rum basını bugünkü haberlerinde, Limasol’da geçen akşam “Alfa Mega” stadyumundaki Apollona-AEL maçı öncesinde taraftarların sahaya ve tribünlere işaret fişeği atması sonucunda maçın ertelenmesiyle yaşanan gelişmelere gerek manşetlerden, gerekse iç sayfalardan geniş yer verdi.

Fileleftheros gazetesi, “Hükümet Futbolun Kapalı Kapılar Ardında Olmasına Karar Verdi-Sahalar Taraftarsız” başlığıyla manşetten ve iç sayfadan verdiği haberinde, hükümetin, Yunanistan’da uygulananları örnek alarak yeşil sahalardaki şiddet olaylarının önünü geçmek amacıyla gerek lig, gerekse kupa maçlarının seyircisiz oynanması yönünde tavır ortaya koyduğunu yazdı.

Hükümetin, bununla birlikte, kulüplerin şiddetin önlenmesi için gerekli ve tatmin edici tedbirleri alması halinde de bu düşünceden vazgeçme ihtimalini açık bıraktığını yazan gazete, Rum Futbol Federasyonu'nun olağanüstü toplanarak konuyu derinlemesine ele alacağını belirtti.

Gazete, KOP’un alacağı tedbirlerin tatmin edici bulunmaması durumunda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Adalet Bakanı Marios Hartsiotis iş birliği içerisinde tüm kulüp başkanlarını toplantıya çağıracağını ve ilgili kararını (maçların seyircisiz oynanması) açıklayacağını da yazdı.

Habere göre, Adalet Bakanı Marios Hartsiotis önceki gün yaptığı açıklamada, KOP’a, hükümetin her müsabaka için ek mesai ödeyerek 300 polis gönderme niyetinde olmadığını söyleyeceklerini ifade etti.

Hartsiotis açıklamasında ayrıca taraftar derneklerinin kapatılacağı uyarısında da bulundu.

Gazete, futboldaki şiddet olaylarının önceki gün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında ayrıntılı bir şekilde ele alındığını yazdı.

Habere göre, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis yaptığı açıklamada konunun derinlemesine ele alındığını ve görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.

Letimbiotis, ayrıca KOP Yürütme Komitesi’nin olağan üstü bir toplantı yapacağı bilgisini de aldıklarını belirtirken, toplantıda görüşlerini ortaya koyacak Adalet Bakanı Hartsiotis’in de yer alacağını söyledi.

Letimbiotis, ilgili bir soru üzerine, polis varlığının, bütün maçlardaki gibi güçlü olduğuna işaret ederek, müsabaka alanlarının şiddet alanları olmadığına dikkat çekti.

Olayların, müsabaka alanının dışından başladığını ve polisin hakeme bilgi verdiğini söyleyen Letimbiotis, Adalet Bakanı ile iş birliği içerisinde yapılan değerlendirme sonunda, yeterli polisin varlığına olanak tanımadığından maçın iptal edildiğini belirtti.

Rum Polis Genel Müdürü Stelyos Papatheodoru ise yaptığı açıklamada, sahaya sokulan alet veya cisimlerin boyutunun büyük olduğunu, bu nedenle bunların girişlerden değil başka yerlerden girdiğine, ya da sahayla alakası olan kişiler tarafından geçirildiği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.



