Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma

Ülkenin yazınsal alanında bir kısır döngü yaşadığımız bu süreçte, Sayın Mutlu Soykurt, imzalı kitabın ellimize ulaşması, bizlere bu süreçte büyük mutluluk verdİ

Sayın Soykurt’un çok başarılı çocuk kitabı; hem dili hem de grafik-tasarımıyla, Dünya çağında bir esere dönüştü. Kitabım en önemli iki özelliğinden birisi; Çocuklara, ülkemizin kadın değerlerini öğretmesi, ikincisi de vefa duygusunun yaşatılması. Bu ülkede unutulmayacak o kadar güzel ve başarılı insanlar var ki işte böylesi çalışmalar onları tekrardan anımsamamız açısında önemli. Yıllardır çocuk yazını alanında üretilen kitapların belirli sayıda olması bizlere çok üzmektedir, bu ve buna benzer çalışmalar çocukları düşünsel dünyasını geliştirirken, kendi kültürel ve sanatsal değerleri öğrenmeleri için de bir kılavuz niteliğinde. Yazarı ve grafik tasarımcısını tebrik ederken. Diğer çalışmaları heyecanla bekliyoruz.Yazar eseriyle ilgili şöyle diyor: “Bu Kitabı Yazma Serüvenim. Kuzey Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'ya sıcak bir Haziran gününde küçücük bir kız bebek doğmuş. Ailesi ona hem evlerine mutluluk getirsin hem de 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın bir simgesi olsun diye Mutlu adını vermiş. Mutlu adı gibi bir bebek olmuş, güler yüzlü ve cana yakınmış. Abisi ve ablasıyla aralarında epeyce yaş farkı olduğu için onun doğumuyla eve yıllar sonra yepyeni bir neşe ve heyecan gelmiş.Mutlu'nun dile olan yatkınlığı daha çocukluğundan belliymiş. Ablasını özellikle İngilizce ders çalışırken izler ve onun dediklerini kendi kendine tekrar edermiş. Balkonda otururken yoldan gelen geçen herkese "Hello my name is Mutlu, what is your name?" diye gülümseyerek konuşur, tanıdık tanımadık herkesle gülen gözleriyle dostluk kurarmış. Konuşma enerjisi hiç bitmediğinden karşı komşuları olan Lefkoşa'nın tanınmış diş doktorlarından Günay Tahsin ona "Mutlu Bataryaları" diye seslenirmiş. Ayrıca Mutlu'nun anne babasını her gördüğünde; "bu çocuk kesin dil öğretmeni olacak, bir insan İngilizceyi bu kadar mı güzel telaffuz eder yahu, bu doğuştan yetenekli yabancı dile" diye gözlemlerini paylaşırmış.Babasının dayısı kitapçı Kemal Rüstem sayesinde rengarenk, kalın, ince kitaplarla iç içe büyüyen Mutlu, canı gibi koruyup yanından hiç eksik etmediği kitaplarını bir gece evlerinde çıkan yangında kaybetmiş... Oturdukları evin bir odası baştan aşağı kitap dolu olduğu için alevler bir anda her yeri sarmış, yastığının altına koyarak uyuduğu kırmızı kapaklı "Winnie the Pooh & Friends" kitabını bile alamadan, yalınayak kendini sokakta bulmuş. Oyuncak bebekleri, evcilik eşyaları, giysileri, ayakkabıları her şeyi yanmış ama o en çok kitapları yandığı için ağlamış günlerce. Onun bu üzüntüsünü gören babası onun gözünden akan yaşlara daha fazla dayanamamış ve ikisi birlikte soluğu Rüstem Kitabevi'nde almışlar. Mutlu yeniden mutlu dünyasına kavuşmuş böylece. Babası onu mutlu etmenin yolunu çözmüş, o da babasının bu çabasını hep kalbinin derinliklerinde ona verilmiş en yüce armağan olarak hep taşımış. O günden sonra elinden kağıt, kalem, kitap hiç düşmemiş. Okumuş, okudukça genişleyen bilgi dünyası sayesinde küçük yaşta yazdığı yazılar, şiirler ülke genelinde dereceler almış, yayınlanmış. Kendini kitapla beslemiş hep, mutlu olmuş yazmış, üzülmüş yazmış, yeri gelmiş üç beş sihirli güzel sözle iyileşmiş, yeni bilgilerle zenginleşmiş. Yaşamındaki bilgi donanımı onu meslek seçiminde hiç zorlamamış, o elbette ki bildiklerini paylaşarak büyüyen bir insan olma yoluna girmiş, akademisyen olmuş; girdiği her yeri ışıl ışıl yapmış bilgisiyle, iyi niyeti ve hiç sönmeyen ışığıyla...Zaman su gibi akıp gitmiş ve Mutlu yaşam serüveninde kendisi gibi pırıl pırıl parlayan iki kızın annesi olmuş; onlara yaşamı her yönüyle sevmeyi, araştırmayı ve paylaşmayı öğretmiş. Her gece uykuya dalmadan önce bazen kendi, bazen de eşi Mehmet, Selin ve Derin'e değerlerine sahip çıkmayı, yaşamı dönüştürme gücüne sahip olmanın cinsiyetle veya sihirle değil de sistematik ve farklı bir bakış açısıyla mümkün olduğunu anlatan, cesaret verici masallar uydurmuş.İçindeki öğrenme, üretme aşkıyla uzun yıllar akademisyenlik görevini başarıyla yapmış Mutlu. Bir araştırma ile ilgili Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi'nde kitap ararken Kıbrıs Kitapları Bölümü'nde durmuş bir gün. Kıbrıslı yazarların kitaplarını tek tek incelemek gelmiş içinden, oldukça kalın bir kitaba gözü takılmış. Bu kitapta Kuzey Kıbrıs'ta varlığıyla topluma değer katan insanların yaşam öyküleri bulunuyormuş... kitabı şöyle bir karıştırmış... kitapta paylaşılan bu değerlerin içinde pek az kadın yer alıyormuş... Mutlu bu kitaptaki yaşam öykülerinden çok etkilenmiş ve o günden sonra bu kitabın güncellenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilerek yeniden derlenmesi için ilgili çalışmalara başlamış. Zorlu bir yolculukmuş bu, çünkü fikrini her duyan bir parçasını eksiltiyormuş bu hayalin. Uzun bir süre ne yapacağını bilemeden öylece, miş olan biteni. Sonra yaratıcı düşünme tekniklerini dokundurmuş ruhuna ve elinizde gördüğünüz eser dizisi ortaya çıkmış. Kitaplarının, kız-erkek tüm adalı ve dünyalı çocuklara, yaşamlarını dönüştürme sihrini elinde tutan ve bunun farkında olan tüm insanlara ilham olması onun en büyük dileği...1976 yılında Lefkoşa'da doğdu. Kitaplara, okumaya ve yazmaya olan ilgisi ortaokul yıllarında başladı.Edebiyat ve İngilizce öğretmenlerinin desteğiyle ortaokul ve lise yıllarında ülke genelinde yapılan kompozisyon ve şiir yazma yarışmalarında peş peşe birincilik ödülleri aldı ilk şiirleri 14 yaşındayken Genç Şairler Antolojisinde yayımlandı. Aldığı ödüllerle okuma ve yazma sevgisi pekişti, yaşam farkındalığı arttı. Okumak, düşünmek, hayal etmek ve dona çok yazmak için çocukluğundan beri en sevdiği yer kitapçılar ve kütüphaneler oldu. Rengârenk, kolin, ince kitaplar arasında gezinirken çocukluk hayallerini bir gün o renkli dünyada üstünde kendi adının do yazılı olacağı kitaplar süsledi. Yazar, şair olma hayalleri kurdu. Uludağ Üniversitesi İngilizce öğretmenliği Bölümü'nden 1997 yılında mezun olduktan sonra 19 yıl Doğu Akdeniz Üniversitesinde akademisyen olarak çalıştı. Proje-tabanlı eğitim yaklaşımı üzerine yazdığı yüksek lisans tezini, üniversite içinde ve sivil toplum kuruluşlarında pek çok sosyal sorumluluk etkinliğini ve eğitimini. Bu 19 yıla sığdırdı. 2013 yılında Avrupa Birliği bursuyla İngiltere’de Middlesex Üniversitesi'nde doktora çalışmaları için araştırmalar yaptı ve pek çok bilimsel makale yayımladı. 2017 yılında yabancı dil eğitiminde yaratıcılık ve yaratıcı öğretim programı geliştirme konusunda yazdığı doktora teziyle Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. 2016 yılından beri Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır. Uzun yıllar Göz b e be k I e r i m i z dergisinde anne-baba eğitimi sayfalarını düzenlemiş ve pek çok edebiyat-öykü-mektup yarışmasında ödül kazanmış, jüri üyeliği yapmıştır. Farklı sivil toplum kuruluşlarında etkin üye olarak gönüllü eğitimler vermekte ve özellikle toplumdaki çocuklar, kadınlar, dezavantajlı bireyler ve yaşlılar için çeşitli projelere danışmanlık yapmakta, yaratmakta ve çalışmaktadır. Ayrıca gönüllü olarak "Girne 60+ Tazelenme Üniversitesi"nde yaşlı bireyler için "Masallarla Dönüşüm" adlı yaratıcı yazarlık, iletişim, psikoloji ve felsefe içeren atölye çalışmaları düzenleyerek onların topluma etkin katılımını destekleyici eğitimler vermektedir. Yazarın değerler eğitimi çerçevesinde yaratıcı düşünme ve sosyal sorumluluk bilinciyle kaleme aldığı bu eser , Yakın Doğu Üniversitesi Kültür Yayınları'nca basılan Kuzey Kıbrıs'ın Değerleri dizisinin ilk eseridir.1977 yılında Lefkoşa'da dünyaya geldi. Aile mesleği olan matbaacılığı devam ettirmek için Ege Üniversitesi Matbaacılık Bölümü'nde eğitimini tamamladı. İzmir'de çeşitli reklam ajansları, matbaa, gazete ve ambalaj sektöründe 10 yıl süren bir iş deneyimi yaşadıktan sonra 2003 yılında Kıbrıs'a geri döndü ve kendi iş yerini kurdu. 2021 yılının başından beri Cyprus Printing Global'de Grafik Tasarım Uzmanı olarak görev yapmaktadır.