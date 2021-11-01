banner583
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
Mutlu Soykurt’tan Çok Değerli Bir Çalışma
18 0
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
Bulutoğluları ve Özbekoğlu’ndan Sucuoğlu’na destek
10 0
 
Tırmanmanın şampiyonu Denner
Tırmanmanın şampiyonu Denner
15 0
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
Subaru BRZ şimdi daha güçlü ve dengeli
14 0
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
Elektrikte kış tarifesi başlıyor
28 0
Binatlı Yıldız Kız takımı sahaya indi
Binatlı Yıldız Kız takımı sahaya indi
47 0
İskele'de yürekler ağza geldi
İskele'de yürekler ağza geldi
133 0
banner661
banner726

Kanlıdere akıyor ama…

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini çevreci vatandaşlarımız, Lefkoşa’nın her iki tarafından da geçen ünlü Kanlıdere’nin geçtiğimiz günlerde akmaya başladığını ancak akanın yağmur suyu olmadığını ifade ederek sitemlerini paylaştılar.

banner714
Kanlıdere akıyor ama…
banner721

Bize ulaşan çevreci vatandaşlarımız “Kanlıdere akmaya başladı. Ama, içindeki yağmur suyu değil! Tahmin edin bakalım hangi sanayi fabrikasından dökülen atıklar şu an dere içinde yol alıyor?” diyerek bunun Lefkoşa için iyi bir görüntü ve durum olmadığını ifade ettiler.
Bu fabrikada arıtma, denetim, kontrol olmadığı gibi "halk sağlığı"nı da önemseyen olmadığını savunan çevreci vatandaşlarımız “Sinek yaparmış, haşere artarmış, fareler çoğalırmış, kamışlar büyürmüş önemli değil. Vakti gelince, basarız kimyasalı, sokarız dozeri bir şekil iş yapmış görünürüz. Şimdi, kimse kılını kıpırdatmasın...” diyerek kinayeli bir şekilde sitemlerini aktardılar.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.