Kanlıdere akıyor ama…

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakini çevreci vatandaşlarımız, Lefkoşa’nın her iki tarafından da geçen ünlü Kanlıdere’nin geçtiğimiz günlerde akmaya başladığını ancak akanın yağmur suyu olmadığını ifade ederek sitemlerini paylaştılar.



Bize ulaşan çevreci vatandaşlarımız “Kanlıdere akmaya başladı. Ama, içindeki yağmur suyu değil! Tahmin edin bakalım hangi sanayi fabrikasından dökülen atıklar şu an dere içinde yol alıyor?” diyerek bunun Lefkoşa için iyi bir görüntü ve durum olmadığını ifade ettiler.

Bu fabrikada arıtma, denetim, kontrol olmadığı gibi "halk sağlığı"nı da önemseyen olmadığını savunan çevreci vatandaşlarımız “Sinek yaparmış, haşere artarmış, fareler çoğalırmış, kamışlar büyürmüş önemli değil. Vakti gelince, basarız kimyasalı, sokarız dozeri bir şekil iş yapmış görünürüz. Şimdi, kimse kılını kıpırdatmasın...” diyerek kinayeli bir şekilde sitemlerini aktardılar.

