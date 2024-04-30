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"Motif Kültürümüze Ait Çorap ve Çorap Bağları III” sergisi 2 Mayıs’ta açılıyor

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"Motif Kültürümüze Ait Çorap ve Çorap Bağları III” sergisi 2 Mayıs’ta açılıyor
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Alayköy Folklor Derneği’nin “Motif Kültürümüze Ait Çorap ve Çorap Bağları III” sergisi 2 Mayıs Perşembe günü saat 19.00’da açılıyor.
Sergi, Gönyeli Alayköy Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’nde (Gönyeli SAM) 5 Mayıs’a kadar 10.00-19.00 saatlerinde gezilebilecek.
Sergide, daha önceki sergide yer alan öğelerle birlikte yeni çorap, çorap bağları ve motifler kültür severlerle buluşacak.
Alayköy Folklor Derneği Başkanı Serkan Cemoğlu yaptığı yazılı açıklamada, kültürümüze büyük bir miras olarak bırakılacak projenin üçüncü ve final adımında, tüm halkı yeniden aralarında görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.
 
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