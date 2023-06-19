M.Kansu hocanın “O Uzun Ağaçlara Uçar Kırlangıçlar Buralarda Hazinlenirken Biz” adlı üç dilli kitabı çıktı

M.Kansu hocadan yazınsal örüntüler. Türkçe,İngilizce ve Rumca; üç dilde,120 sayfada görsellenen;şiir,öykü,anlatı,deneme ve çeviriler. Kitap, M.Kansu’nun 1994’lerden beri;görev aldığı,tanık olduğu, Türk ve Rum toplumlarının çağdaş yazınsal-kültürel üretimlerinin “Ada”mızda Barış için fark edilmesini, karşılaştırılması ve yoğunlaştırılması dürtü ve eğilimlerini de barındırmaktadır. Hazinlenirken biz çıkalım artık rüzgarlara. Kapak resmi İnci Kansu hocanıma ait.Kısacası; yazın dünyamızda en çok ürün veren bir aydınımız olan M.Kansu hocamız, üretmeden duramayan, devamlı yazınsal alanda kendini yenileyen, değişim arayan bir insanımız. Onun eserlerinde hep ülkesi Kıbrıs, yaşadığı çevre ve kendisi var. Hoca, hep kendiyle yüzleşen, kendini arayan, ararken de toplumun iç dünyasına inen, gözlemleyen, bir psikiyatrist gibi, toplumu yaşam koltuğuna yatırıp, sorgulayan bir kişiliğe sahiptir.Eserlerinde hep özlü sözlere, şiirlere atıfta bulunan, onlardan alıntı yapan, bir kuyumcu gibi seçeceği sözcüklere, tümceleri ince dokuyup, cımbızla alan bir sözcük ustası.M. Kansu, Kıbrıs Türk şairleri içerisinde arayışları en yoğun olan sanatçıdır. Daha yoğun bir edebi üst dil yaratma çabası yanı sıra, biçim arayışları da çeşitli olan şairdir. Ayrıca, sürekli üreterek kurduğu şiir evreni, Kıbrıs Türk şairleri arasında ona farklı bir konum sağlar. Sıkı bir dil işçiliği daha çok da felsefi bir derinlikle Kansu'nun şiirinin yankıları ve yönsemeleri, önümüzdeki yıllar içerisinde ortaya çıkacak gibidir.Ana tema olarak; ilk dönem şiirlerinde işlediği Akdenizlilik, giderek daha mikro bir alana, Doğu Akdenizliliğe kayar. Ayrıca, daha yakın dönemde yazdıklarında yine adanın tarihsel dokusundan, mitolojisinden esinlenen temalar ve daha yoğun olarak da erotizmi yalınlaştırma, biçimsel ve tematik anlamda şiirsel olanla öyküsel olanı aynı düzlemde buluşturma girişimleri arayışçı yanının sürekliliğini yansıtır.Kısacası şairin dediği gibi : “Ben toplumsal bir şairim. Toplumsal olaylar beni etkilemiştir.”M.KANSU Kimdir?1 Eylül 1938,Baf doğumlu.1958 yılında Öğretmen Koleji'ni bitirdi. Burslu olarak okuduğu Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Edebiyat Bölümü'nden 1960 yılında mezun oldu. 1969-70 öğrenim yılında, Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitimi Fakültesi'ne devam ederek fark derslerini verdi. 1976 yılında, İskoçya'nın Glasgow kentinde üç ay süreyle 'uygulamalı halk eğitimi" kursunu tamamladı.1960-83 yıllarında; çeşitli ortaokul ve liselerde Türkçe öğretmeni, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Halk Eğitimi Şube Amiri ve yine aynı bakanlığa bağlı Temel Eğitim Müdürlüğü'nde müfettiş olarak görev yaptı.İlk şiirini liseli yıllarında, ilk şiir kitabını, 1959 yılında yayımladı. 1960'lardan bugünlere değin şiir, öykü, deneme, yaşantı ve çeviri çalışmalarını sürdürmektedir.Şiiri, önce "Garip Şiiri", 1960'lı yıllardan itibaren de "İkinci Yeni “etkisinde kalmıştır. Kıbrıs'ta, Fikret Demirağ’la birlikte "İkinci Yeni Şiir Hareketi’nin öncülüğünü yapmıştır. 1970'lerden 1980'lere değin 'Toplumcu Gerçekçi' şiirin etkisinde kalmış ve giderek çalışmalarını çağdaş şiirin çok boyutlu değişim ve gelişmeleriyle yeni düzlemlere taşımaya çalışmıştır.Şiir ve öykülerinde; "insan/toprak/barış/aşk" ana öğelerinin, Doğu Akdenizli Türk kimliği ve duyarlığıyla örtüştüğü fark edilebilir. Şiir ve öykülerini, biçim ve içerikleriyle okura 'hazır' olarak vermek yerine, okuyucuların da sunulanları 'kazanmaları' için çaba göstermelerinden ve kendi izlek ve imgeleriyle katılmalarından yanadır. Deneysellik, çeşitlilik, değişim ve çağdaşlık sürekli koruduğu ilkelerindendir.YAYIMLANMIŞ ESERLERİ’nden bazıları.1-İkinin Yaşamı(Fikret Demirağ ile birlikte) (1959),Şiir2-Piramit Acısı (1962), Şiir3-Dire¬nişten Önce(1968), Şiir4-Marazlıyım Size Ve Zamana (1995),Şiir5-Çığlık Kaç Renge Parçalanır (1995),Deneme6-Ala¬cakaranlık (1996), Şiir7- Bir Elin Sıcaklığını Çaldım (1996),Öykü8-Şaşırtıcı Bir Rüzgardır Değişim (1997), Şiir9-Toprağım Şimdi Yorgun (1998), Şiir10- Kendin Kadar Sev Onu (1998), Şiir11-Ve Ansızın Güneş (1998), Şiir12-Bir Soluca¬nın İntihar Girişimi (1998) , Öykü13-Son Yolcu (Makedonca)(1998), Şiir14-"Midas'ın Parmakları" (Romence)(1999), Şiir15-Kim Söyleyecek Ölü Olmadığımı(1999),Deneme16-Aşk, Uzağımda Suya İnen Güneş(2000), Şiir17-İki Ada(İsmet Değirmenci ile), Şiir,Resim18-Martı dilinde Önemli Olan Neydi,(2001),Şiir19-O’yum,Güneşin Defteri(Seçme Şiirler 1997-2000)(2005),Şiir20-Büyücü(2006),Şiir21-Yüzüm ve Gökyüzü Arasında Hayaletler(2007),düzyazı-Şiir22-Boşluk(Öyküler 1962-2008)(2008),Öykü23- Lefkoşa’yı Yürümek-1- Göllenmiş kirli Suya Baktım(2009),Öykü-Deneme24- Lefkoşa’yı Yürümek-II- Yok mu Şarkısı Güneşin(2010),Öykü-Deneme25-Toposvelogos-mekân ve söz,(2011), Şiir.26-Çılgın Bir Dalgıç (Cd, 2016)27-Bulut Halinde Bir Zaman,Deneme-öykü,2020