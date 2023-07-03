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Lefkoşa Belediye Orkestrası, Senfonik Film Müzikleri Konseri yarın akşam…

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), Senfonik Film Müzikleri Konseri ile Lefkoşa’da müzikseverlerle buluşacak.

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Lefkoşa Belediye Orkestrası, Senfonik Film Müzikleri Konseri yarın akşam…
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LBO yarın akşam saat 20.30’da Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi'nde (Eski Mısırlızade Sineması) vereceği konserle Hollywood ve Türk sinemasından unutulmaz filmlerin müziklerini kendi yorumuyla sahneye taşıyacak. Konser biletleri online olarak www.biletinial.com adresinden alınabiliyor.
 Geçmişten günümüze pek çok filmin müziklerinin yorumlanacağı konser programında 21. Century Fox, Pirates Of Caribbean, Cinema Paradiso, Moon River, I Will Always Love You, Hababam Sınıfı & Gülen Gözler, Selvi Boylum Al Yazmalım & Devlerin Aşkı, The Godfather, Imperial March (Star Wars), Por una Cabeza, Game Of Thrones, Shape of My Heart, Shindler's List, Anlamazdın (Issız Adam), Tek Başına, Mission Impossible ve Pulp Fiction filmlerinin müzikleri yer alıyor.
LTB’den verilen bilgiye göre, LBO, Senfonik Film Müzikleri konserini ilk olarak Mayıs ayında 18. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde verdmişti.
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