LBT’nin yeni oyunu ‘Tartüf 24’ prömiyerini gerçekleştirildi

17. yüzyılda Moliere tarafından yazılan, Nazım Hikmet tarafından kurgulanan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun yeni oyunu ‘Tartüf 24’, Yaşar Ersoy’un yorumu ve yönetimiyle izleyici ile buluşurken, performanslar ayakta alkışlandı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, yeni oyunu ‘Tartüf 24’ ile perdelerini sanatseverler için açtı. Dev oyuncu kadrosu ile ilk gösterimi dün akşam gerçekleştirilen oyun Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelendi. 17. yüzyılda Moliere tarafından yazılan, Nazım Hikmet tarafından kurgulanan oyun, Yaşar Ersoy’un yorumu ve yönetimiyle izleyici ile buluşurken, performanslar ayakta alkışlandı.Oyunun sonunda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı birer konuşma yaparken, oyunun yönetmeni Yaşar Ersoy da seyirciyi selamladı.Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut, LBT’nin bugün 44. Yaşına ulaştığını, bu süreçte toplumcu ve gerçekçi sanat anlayışıyla tiyatronun aydınlatan ışığında her zaman seyircilerle buluştuklarını ifade etti. “Tartüf 24” oyunuyla 4 kuşak birlikte sanatseverlerin karşısında olduklarını ifade eden Aykut, “Bu ülkemiz tiyatrosu adına bir onur ve mutluluktur. İki büyük yazar Moliere ve Nazım Hikmet’le kol kola girerek, ustamız, hocamız Yaşar Ersoy’un yönetiminde ekip anlayışıyla hep birlikte çalıştığımız, “Tartüf 24” oyununu sizlere sunduk. Tiyatro sanatının evrensel ilkelerinden ödün vermeden sanatsal yürüyüşünü sürdüren Lefkoşa Belediye Tiyatrosu kurucularına da bu vesile ile bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız” dedi.LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında bireyin ve toplumun inanç özgürlüklerine dair önemli mesajlar içeren bir oyun izlediklerini ifade ederek, oyunda da yer alan zihniyetlerin halen devam etse de onlara inanmamanın da kendi elimizde olduğunu ifade etti.Başkan Harmancı, oyuncu kadrosuna teşekkür ederken, yönetmen Yaşar Ersoy’a ve LBT’nin kurucuları Erol Refikoğlu, Osman Alkaş ve aramızdan ayrılan Işın Cem’e atıfta bulunarak, onların izlerinin tiyatrodan asla silinmeyeceğine işaret etti.Yaşar Ersoy’un yönetmenliğinde kalabalık bir kadro ile sahnelenen “Tartüf 24” oyununda Kıymet Karabiber, Özgür Oktay, Döndü Özata, Hatice Tezcan, Osman Ateş, Fuat Zorali, Kurtuluş Altaylı, Açelya Bükülmez, Asu Demircioğlu, Melek Erdil, Aytunç Şabanlı, Cem Aykut, Ekin Karaböcek, Umut Ersoy rol aldı. Oyunun dekor-kostüm tasarımını Özlem Deniz Yetkili, müziğini Hüseyin Kırmızı ve Cahit Kutrafalı, koreografisini Osman Ateş ve Açelya Bükülmez, dramaturgisini Aliye Ummanel, ışık tasarımı ve uygulamasını Salih Kanatlı, yönetmen yardımcılığını ve afiş/broşür tasarımını Umut Ersoy, dekor/kostüm asistanlığını Asya Kazafanalı, efekt uygulamasını Mehmet Eseri, ritimleri Melek Erdil, Umut Ersoy, Fuat Zorali, Cem Aykut, fotoğraf çekimini Yıltan Taşçı, sahne amirliğini de Mehmet Demir yaptı.‘Tartüf 24’ oyunu, her Cuma ve Çarşamba akşamı saat 20.00’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda seyirciye sunulacak. Oyunun biletleri www.biletinial.com adresinden ve Belediye Tiyatrosu gişesinden mesai saatlerinde temin edilebilir. Ayrıntılı bilgilere 22 78782 numaradan temin edilebilir.