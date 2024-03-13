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“LBO Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu 10. Yıl Konseri” yapıldı

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) bünyesinde yer alan LBO Çocuk Koroları ve Çok Sesli Gençlik Korosu dün akşam koronun onuncu yılına özel bir konser verdi.

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“LBO Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu 10. Yıl Konseri” yapıldı
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Şef Hare Yakula yönetiminde sahne alan koroya Ercüment Şeker de piyanosuyla eşlik etti.
 
LTB’den verilen bilgiye göre, Koronun Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde seslendirilen müzikallerden şarkılar ve çok sesli klasik ezgiler beğeni ile dinlendi.
 
Harmancı: “Gelecek çocuklarımız gibi aydınlık olacak”
 
LTB Başkanı Mehmet Harmancı konser başlangıcındaki konuşmasında “Onlarla da öğretmenleri ile de gurur duyuyorum. Bu yıl koronun 10. gurur yılını yaşıyoruz. Şefimiz Hare Yakula ile Ercüment Şeker’e ve yeniliklere açık olan Direnç Sarıca’ya çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bugün yaşananlara üzülmeye gerek yok, gelecek onlar gibi aydınlık ve pırıl pırıl olacak. Bizlere güvendiğiniz ve çocuklarınızı eğitmenlerimize emanet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
 
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