Kültürümüzü irdeleyen üç önemli panel ve ödül töreni bu hafta yapılıyor

Kıbrıs en eski halkbilimi derneği ve yayımladığı HALKBİLİMİ dergisi ile kültürümüze büyük katkısı olan Halk Sanatları Vakfı (HASDER) 1983 yılından başlayarak geleneksel olarak gerçekleştirmeye devam ettiği Halkbilimi Sempozyumlarının 36’ıncısını bu yıl 19 Aralık tarihinde, saat 19.00’da, KTOEÖS (Kıbrıs Türk Ortaeğitim Öğretmenler Sendikası) Konferans salonunda gerçekleştiriyor HASDER’den yapılan açıklamada sempozyumun açılışında bu yıl “HASDER Halkbilimi Ömür Boyu Hizmet Ödülü”ne layık görülen Halkbilimi araştırmacısı, öğretmen,İngiliz Okulu Kurucusu ve ilk halkbilimi kitabının yazarı Mahmut İslâmoğlu’na ve Kıbrıs’ın ilk Arkeologu, Halkbilim ve Kültür araştırmacısı merhum Tuncer Bağışkan’ın ailesine ödüllerinin takdim edileceğini ve sonrasında gerçekleştirilecek sempozyumda sırası ile araştırmacı yazar Sn. Ahmet Erdengiz’in, “Kıbrıs Türklerinin Kökeni: Anadolu’dan Gelenler”, YDÜ öğretim görevlisi Dr. Ahmet Karahan’ın, “Lefkara Motiflerindeki Saklı Geometri”, Lefke öğretim üyesi Prof. Dr. Lerzan Aras’ın, “Bir Yavaş Kent Lefke’de Yerin Ruhu: Yaşamlar, Ritüeller, Mekanlar”, YDÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı,Prof. Dr. Şevket Öznur’un,”1907’li yıllarda Rumca Yazılan Bir Ağıtta Kıbrıs Kültürü” ve turizmci / araştırmacı yazar Sn. Zekai Altan’ın da “Akdeniz ve Kıbrıs Mutfağının Özellikleri” konulu bildirilerini sunacakları ifade edilmiştir.YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİNDE AFRİKA KÖKENLİ KIBRISLILAR KONUŞULACAKYakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğünden yapılanaçıklamada, Center of Excellence ile Kıbrıs Araştırmaları Merkezi iş birliğindegerçekleştirilecek olan konferans 20 Aralık 2023’te, saat 11.30’da başlayacak ve alandabilinen çalışmalarıyla tanınan araştırmacı-sanatçı Serap Kanay konferansa konuşmacı olarak katılacaktır.Afrika Kökenli Kıbrıslılar Osmanlı İmparatorluğu döneminde Nijer, Libya, Kenya veSudan gibi ülkelerden kendi istekleriyle ya da çalışmak için adaya getirilen insanlardır. Tabisüreç içerisinde bu insanlar ada halkıyla da kaynaşıp evlilikler gerçekleştirmiş ve adanın asliunsurları hâlini almıştır.Bu konuda yapmış olduğu çalışmalarla dikkat çeken Serap Kanay, çalışmalarındayazılı kaynaklardan ziyade alan araştırmasına yönelerek sözlü materyaller kullanmış, buşekilde Afrika kökenli Kıbrıslıların adaya büyük oranda hangi ülkelerden geldiklerini veKıbrıs Türk toplumunu oluşturan insanlar tarafından ne derece kabul görülüpbenimsendiklerini ortaya koymaya çalışmıştır.KIBRIS TÜRK EDEBİYATI’NDA NAMIK KEMAL ETKİSİ YDÜ YENİBOĞAZİÇİ KAMPUSÜNDE KONUŞULACAKDoğum ve ölüm günleri münasebesiyle Namık Kemal’in Kıbrıs Türk Edebiyatına etkisi ve değişimi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin Yeniboğaziçi Kampüsü’deki Halil Günsel Konferans salonunda gerçekleşiyor. Ülkenin önemli araştırmacıları Sayın İsmail Bozkurt, Ulus Irkad,Bülent Fevzioğlu ve Şevket Öznur katılacağı panelde Namık Kemal tüm detayları ile dinleyenlere anlatılacak. 1873-76 yıllarında 38 ay kaldığı Mağusa’da bir çok eser yazan ve Kıbrıslı Türkler arasında birçok yazar yetişmesini sağlayan Namık Kemal, Kıbrıs’ta her zaman için bir efsane olarak anılmaktadır. Tüm etkinlikler halk açık olup, ülkemiz kültürünü yaşayıp öğrenmek isteyenleri bu etkinliklere bekliyoruz.