Kültür-sanat kurslarına yoğun ilgi

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 2020-2021 dönemi kültür-sanat kursları başladı.



Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada; önceden başlaması planlanan ve Covid-19 Pandemisi’nden dolayı ertelenen, seramik, karakalem, çocuk sanatı, tiyatro, fotoğrafçılık, yürüyüş, müzik enstrümanı kursları, tüm Covid- 19 önlemleri alınarak, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda başladığı kaydedildi.

Kayıtların bittiği ve yoğun bir katılımla gerçekleşen kurslar, eğitmenlerin verdiği program çerçevesinde ilk haftayı tamamladı.

Yürüyüş kulübü, her pazar daha önce belirlenen parkura göre yürüyüşlerini gerçekleştiriyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Covid- 19 pandemisi nedeniyle, tüm bireylerin özellikle evlerde kısıtlı olduğu zamanlarda üretimin, bizi mutlu eden, dinlendiren hobi ve benzeri eğitsel faaliyetlerin, önemi kazandığını belirtti.

Güngördü, sanatla uğraşan, kendine kaliteli zaman ayırmış, hobi ve güzel alışkanlıklar kazanan bireylerin, hayata bakışları daha farklı, stres ve kaygı sorunlarından daha uzak, motivasyonları yüksek, sosyal alanda olumlu ilişki ve becerileri kazanmış, çevreye duyarlı birey olarak yaşamlarını sürdürdüklerini dile getirdi.





