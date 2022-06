“KKTC, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sayesinde sanat merkezine dönüştü”

Kırgız ressamlar Kadyr Bekov ve Kubanychbek Ibragimov’un 40 eserini bir araya getiren kişisel resim sergileri, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından Girne Üniversitesi’nde açıldı. Tatar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi öncülüğünde KKTC’nin Akdeniz’in önemli sanat merkezlerinden birine dönüştüğünü vurguladı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, sanatı KKTC’nin farklı bölgelerinde sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane sergi salonunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılan “Fantezi” ve “Labirent” adlı kişisel sergileri de dünyaca ünlü Kırgız resim sanatçıları Kadyr Bekov ve Kubanychbek Ibragimov’un 40 eserini Girne bölgesinde sanatseverlerle buluşturuyor.Kırgız resim sanatçısı Kadyr Bekov’a ait eserlerden oluşan “Fantezi” ve Kırgız sanatçı Kubanychbek Ibragimov’a ait eserlerden oluşan “Labirent” adlı kişisel resim sergileri 17 Haziran’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılışı yapılan sergiler ile birlikte Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin açılışını yaptığı sergi sayısı 411’e ulaştı.Konuşmaların ardından, Girne Üniversitesi Kurucu Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu tarafından Kadyr Bekov’a “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” ve Kubanychbek İbragimov’a ise “GÜNSEL Sanat Müzesi Onur Ödülü” takdim edildi.Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi öncülüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Akdeniz’in önemli sanat merkezlerinden birine dönüştüğünü, sanatın aynı zamanda özgürlük, yaratıcılık ve barışı ifade ettiğini söyledi.Açılışta yaptığı konuşmada, bu sergiyi organize eden ve emek veren herkese teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Tatar; sanata, kültüre ve her türlü sosyal faaliyete verdiği önem dolayısıyla Yakın Doğu Ailesi’ni tebrik ederek farklı ülkelerden gelen sanatçıların eserlerini ülkemizde görmekten kıvanç duyduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Tatar, “Farklı ülkelerden sanatçıların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ürettiği sanat eserleri, şu an içinde bulunduğumuz koşulları onların gözüyle dünya ile buluşturuyor. Bu büyük bir zenginliktir. Sanata, kültüre ve her türlü sosyal faaliyete verdiği önem dolayısıyla Yakın Doğu Ailesi’ni tebrik ediyorum. Farklı ülkelerden sanatçıların eserlerini ülkemizde görmekten kıvanç duyuyorum” ifadelerini kullandı.“Fantezi” ve “Labirent” adlı kişisel sergilerinin açılışında konuşan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu da, dünya sanat camiasında adından çok kez söz ettirmiş iki seçkin sanatçı Kadyr Bekov ve Kubanychbek Ibragimov’un kişsel sergilerine ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını belirtti.Sergileri açılan sanatçılara teşekkür eden Prof. Dr. Salihoğlu, “Burada sanatçılarımız Kadyr Bekov ve Kubanychbek Ibragimov’un gerçeğin duygusal dışa vurumu olan sanat eserleriyle büyüleneceğinizden emin olduğum 40 kişisel sanat eserine şahitlik edeceğiz. Her iki değerli sanatçımızı sizlerin huzurunda hem canı gönülden kutlar hem de teşekkür ederim” ifadesini kullandı.Prof. Dr. İlkay Salihoğlu konuşmasında, “Kıbrıs Türk halkının hem sanata bakış açısını zenginleştirmek adına uğraşlarda bulunan ve ülkemizi uluslararası platformlarda tanıtmak adına çalışmalar yürüten Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ülkemize vermiş olduğu katkılar aşikardır ve de her türlü takdirin fevkindedir. Ülkemizde eğitim, bilim, teknoloji ve inovasyon ile sanat ve diğer birçok alanda da birincil hizmet veren ve ülkemiz halkının gelişim ve refahı için sürekli çalışan Dr. Suat Günsel ve Günsel Ailesi bireylerine şahsım adına müteşekkirim” ifadelerini kullandı.Kuzey Kıbrıs’ta yeni bir kişisel sergisinin açılışının gerçekleşmesinden ötürü çok mutlu olduğunu söyleyen Kırgız sanatçı Kubanychbek Ibragimov de, “Beni davet ettiği, yaratıcılığımı yeniden keşfetmeme fırsatı verdiği için Sayın Dr. Suat Günsel’e ve ekibine teşekkürlerimi sunmak isterim. Bu defa, eserlerim dünya konularına ve halkımın tarihine adanmıştır” dedi.Kadyr Bekov ise sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, “Bizi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güzel topraklarına davet ettiği için Sayın Aksakal Dr. Suat Bey’e minnettarlığımı sunmak isterim. Ayrıca Prof. Dr. Murad Allahverdiyev’e ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin ekibine misafirperverlikleri için teşekkür etmek istiyorum. Güzel ülkenize başarılar dilerim” ifadelerini